Azione benefica del lions club Sanremo Matutia nei confronti dei profughi afgani (foto)

Il lions club Sanremo Matutia con un intervento immediato si è attivato nei riguardi degli afgani fuggiti dalla guerra in Afghanistan e ospitati nel soggiorno militare di via Lamarmora a San Martino. Gli ospiti hanno trovato una buona accoglienza, assistenza e sensibilità ai loro bisogni più immediati. Il socio del club Vincenzo Palmero ha curato personalmente, con l’aiuto del Presidente Gianni Ostanel e altri soci, gli acquisti ed ha provveduto quale presidente della CRI alla consegna del materiale maggiormente utile: biancheria intima, materiale igienico sanitario e altro. Il club Matutia come sempre ha voluto in questo modo mettere pratica i principi che animano la nostra Associazione e con generosità ha voluto essere vicino a queste persone che con mille rischi sono sopravvissuti mettendo in salvo la loro vita e quella dei loro familiari.



Addetto stampa Lions Matutia.