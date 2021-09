Sanremo: il live di Christian Meyer chiude Unojazz&Blues 2021, Lagorio “Progetto variegato e apprezzato”, Faraldi “Spettacolo di prim’ordine a livello musicale e organizzativo” (Foto e Video)

È giunta ai titoli di coda l’edizione 2021 di Unojazz&Blues, manifestazione ormai consolidata nel panorama degli eventi sanremesi e che ogni estate porta in città la grande musica nazionale e internazionale.



Il viaggio in parole e musica nel mondo della batteria firmato Christian Meyer, storico batterista degli Elio e le Storie Tese, ha chiuso un’edizione che ha visto UnoJazz protagonista dell’estate nel cuore della città, in piazza Borea d’Olmo, a due passi dal teatro Ariston e da via Matteotti. Rassegna coraggiosa, come tutti gli eventi in epoca di restrizioni e norme, ma che ha ripagato ampiamente l’ardire di chi non si è fermato e ha continuato a credere nella musica live.



“Una buona edizione, siamo contenti, Ramon Rossi ha mischiato un insieme di stili differenti ma azzeccato, il progetto è variegato e penso che sia stato apprezzato - commenta ai nostri microfoni Walter Lagorio, patron di Unoenergy - abbiamo cambiato format ogni anno siccome ancora non riesco a inquadrare una formula stabile e mi piace anche ascoltare i tanti pareri degli amici musicisti, mi lascio guidare. Per l’anno prossimo ancora non abbiamo un’idea precisa, ma vorrei portare un po’ più di blues inglese”.



“I rapporti con il Comune sono sempre ottimi, ero abituato a una partecipazione economica più fattiva ma capisco le loro difficoltà e noi facciamo la nostra parte in misura maggiore rispetto all’anno scorso - conclude Lagorio - ma la cosa non pregiudica il continuare insieme, sono contento della collaborazione ed è fondamentale proseguire insieme”.

“È la manifestazione regina dell’estate sanremese grazie all’intervento prezioso di Unoenergy che, come ogni anno, non ha fatto mancare il proprio supporto al Comune di Sanremo - aggiunge Giuseppe Faraldi, assessore a Turismo e Manifestazioni - in piena sinergia siamo riusciti a organizzare uno spettacolo di prim’ordine a livello musicale e organizzativo. Il successo di piazza Borea d’Olmo è la gratificazione più importante per chi ha portato avanti le manifestazioni in un periodo difficile”.

