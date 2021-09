Ventimiglia: tutti con il 'Green Pass' pronto i passeggeri che salgono sui treni a lunga percorrenza (Foto e Video)

Secondo Intercity della giornata e, come per il primo di questa mattina presto, nessun problema per il convoglio sul quale era obbligatorio salire con il ‘Green Pass’ per la prima volta.

Mentre a Genova non si sono viste, almeno per ora, le misure di sicurezza annunciate già da ieri in stazione a ‘Principe’, anche allo scalo ferroviario di Ventimiglia nessun problema per il personale di Trenitalia e pochi controlli in una mattinata che non differisce dalle altre, nonostante l’obbligo della cosiddetta ‘carta verde’ per salire sui convogli a lunga percorrenza. A Genova, complice lo scarso traffico, finora non si sono verificati problemi salvo per un passeggero salito, forse distrattamente, sfuggendo così a un controllo, ma subito raggiunto dal personale.

La situazione nel capoluogo ligure è al momento tranquilla, ma si attende oggi pomeriggio, quando è prevista la manifestazione che dovrebbe prevedere il blocco dei binari. Il condizionale è però d'obbligo, sia perché gli stessi organizzatori genovesi che ogni sabato manifestano contro il green pass si sono dissociati dalla manifestazione, sia per i rischi di sanzione, anche penale, a cui andrebbe incontro chi deciderebbe di bloccare i binari.

Intanto a Ventimiglia i passeggeri dell’Intercity 745 delle 11.03 sono saliti regolarmente dal quarto binario. Nessuno ha voluto parlare davanti al microfono ma, tutti quelli da noi interpellati, hanno confermato di aver il regolare ‘Green Pass’ e, anzi, hanno anche sottolineato di essere d’accordo con il provvedimento: “Sono vaccinata regolarmente – ci ha detto una donna – e da tempo ho con me il ‘pass’. Sui treni è importante una maggiore sicurezza e penso che questo provvedimento sia corretto”.

I controllori di Trenitalia ci hanno confermato che le verifiche dei ‘Green Pass’ saranno fatte a bordo, nel corso del passaggio per la vidimazione dei biglietti.