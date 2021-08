Rugby: a settembre gli Open Days con l'Imperia, tante date per avvicinarsi a questo sport

Tornano gli Open days dell’Imperia Rugby in programma il 7, l'8, il 9 e dal 14 al 16 settembre, dalle ore 17 alle 18.30, presso il campo “Pino Valle” di Imperia. Le categorie interessate partono dagli under 5 e seguendo il biennio dispari, arrivano agli under 13. "Si è passati alla contabilità dispari per assicurare un altro anno di livello a chi, per motivo del contagio, ha perso magari tempo di allenamento. - spiegano dalla squadra imperiese - La scelta federale, allineata a quella del CONI, è stata quella di offrire sicurezza nell’allenamento per tutti i giovani, onde non avere disparità nell’impatto fisico o psicologico".



Gli Open Days sono aperti a tutti i bambini e ragazzi che hanno già calcato il verde smeraldo del “Pino Valle” di regione Baitè, così come a quanti desiderino provare a misurarsi con il rugby e soprattutto i suoi valori, i suoi gruppi, i suoi tecnici. "Il sistema Imperia Rugby non vuol dire solo campo, ma anche incontro, con una struttura di club house perfettamente funzionante, molteplici servizi e soprattutto la competenza dei suoi tecnici, molti anche giocatori, ma soprattutto tutti muniti di più licenze federali, nonché di ulteriori e fondamentali competenze quali lo studio delle scienze motorie o la fisioterapia" - assicurano dalla squadra.



"È possibile che l’indubbio successo dell’Educamp estivo possa avvicinare molti bambini e ragazzini al rugby e quindi le giornate di apertura sono state studiate per la ripresa e l’accoglienza, dato che nulla viene lasciato al caso. La programmazione tecnica prevede poi una ricollocazione degli orari a partire dal 21 settembre. - chiosano dall'Imperia Rugby - Nel frattempo, la chiamata è una: avanzare, sostenere, segnare, tre comandamenti fondamentali che vogliono dire molte cose e in due parole, divertirsi con giudizio".