Calciomercato. L'ex Imperia Riccardo Gagliolo torna in Serie A, giocherà nella Salernitana

La notizia dell'interessamento della Salernitana per Riccardo Gagliolo circolava negli ambienti di mercato praticamente da mesi, ma tra avvicinamenti e smentite ha avuto il proprio compimento solamente nella giornata odierna.

Il difensore andorese ex Imperia ha firmato con i granata.

"Il Parma Calcio 1913 comunica la cessione a titolo definitivo del giocatore Riccardo Gagliolo all’Unione Sportiva Salernitana 1919. A Riccardo, protagonista in questi anni – durante i quali ha anche indossato in più occasioni la fascia da capitano – con la maglia crociata, va il ringraziamento da parte del club per l’impegno profuso e il più sincero in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera".