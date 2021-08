Calcio: nel centrocampo dell'Imperia arriva Fausto Coppola

L'Imperia ha piazzato il colpo grosso per la linea mediana: Fausto Coppola è neroazzurro. Nato a Napoli il 29 aprile 1997 è un centrocampista o all'occorrenza trequartista di assoluto valore.



Cresciuto nel settore giovanile della Virtus Entella con cui ha ben figurato tanto da meritarsi l'esordio in Serie B nel 2016 ad appena 19 anni. Dall'Entella si trasferisce all'Akragas in C, poi due anni all'Albinoleffe e uno alla Viterbese sempre nella stessa categoria nella quale, in totale, colleziona ben 61 presenze.



Dopo un breve capitolo con l'Avezzano, nella stagione 2020/2021 ha giocato con la maglia del Gladiator in Serie D collezionando 32 presenze e 1 gol. L'Imperia tutta lo accoglie a braccia aperte.