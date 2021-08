Calcio. L'Ospedaletti ufficializza lo staff del settore giovanile: Espinal responsabile tecnico, Juniores affidata a Biffi

A pochi giorni dal via alla stagione 2021/2022 l’Ospedaletti rende nota in via ufficiale la composizione dello staff che seguirà il settore giovanile.

Josè Espinal sarà il responsabile tecnico, mentre la selezione Juniores sarà affidata al mister della prima squadra, Roberto Biffi.

Lo staff del settore giovanile 2021/2022

- Responsabile tecnico settore giovanile agonistico: José Espinal

- Allenatori settore giovanile agonistico: Roberto Biffi (Juniores), Ivan Miatto e Ferdinando Eulogio (Allievi 2006), Marco Anzalone (Giovanissimi 2007 e 2008)

- Responsabile tecnico settore giovanile non agonistico: Marco Anzalone

- Allenatori settore giovanile non agonistico: José Espinal, Marco Anzalone, Giuseppe Sangineto, Ivan Miatto, Roberto Fici, Ferdinando Eulogio, Paolo Ciarlo

- Scuola Calcio: Marco Stella, Ottavio Fassola

- Preparatori dei portieri: Pietro Delfino, Alessandro Forte

- Preparatori atletici: Andrea Caffara, Paolo Trucco