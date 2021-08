Coronavirus: 13 nuovi casi nel Principato di Monaco, i ricoverati sono 18

Oggi sono stati rilevati tredici nuovi casi positivi al covid per un totale di 3.201 positivi dall'inizio dell'emergenza.

Sono 18 i pazienti ricoverati: 14 persone, di cui 6 residenti, sono in ospedale; altre 4 persone, di cui 1 residente, sono curate in terapia intensiva.

Oggi si sono registrate 11 nuove guarigioni per un totale di 3.093 guariti.