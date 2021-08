Ventimiglia: Scullino-Lega ai ferri corti su immigrazione e CPR, “Pronto a prendermi responsabilità ma mi lascino governare”

"Pare però che sia troppo per loro assumersi la responsabilità della scelta e dicono che me ne devo occupare io". Con le nuove parole del sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, si accende il confronto-scontro interno alla maggioranza tra il primo cittadino e la Lega. Un rapporto ormai ai ferri corti con il primo cittadino che auspica una telefonata chiarificatrice. Al centro la questione immigrazione e la possibilità di aprire un CPR, Centro di Permanenza per Rimpatri, sulla città di confine. Il tutto mentre stamattina il Comune ha proceduto a sgomberare l'accampamento di Ponte San Luigi (LINK). “Tutti mi chiedono cosa rispondo alle affermazioni dell’On.le Flavio Di Muro sulla gestione dei migranti e mi chiedono se oggi vi è un incontro con i partiti della coalizione per capire come definire questa crisi di identità della maggioranza, perché di questo si tratta - afferma Scullino - la Lega ha aperto la crisi dicendomi che sono troppo accentratore e decisionista e che devo coinvolgere di più i loro assessori e poi mi dice che sull’immigrazione, loro cavallo di battaglia e di cui hanno l’assessore me ne devo occupare io. La Lega è al governo, ha un onorevole che è di Ventimiglia, il sottosegretario all’interno che è della Lega, l’assessore regionale alle politiche dell’immigrazione che è della Lega e adesso dicono che me ne devo occupare io?”.

“Avevo concordato con Prefetto e Ministero di aprire un campo di identificazione e transito ma a condizione, come concordato con la Lega, che fosse fuori da Ventimiglia - sottolinea il sindaco di Ventimiglia - l’Assessore regionale della Lega competente all’immigrazione non ha firmato il protocollo di intesa e adesso vogliono aprire a Ventimiglia un CPR, cioè un carcere per criminali clandestini? Se devo decidere io, sono pronto a farlo ma non scelgo il CPR anche perché è provato da una relazione ministeriale che i CPR esistenti in Italia, il più vicino a Torino, non sono pieni, vi sono ben oltre 250 posti disponibili. Quindi vuol dire che se in essi si possono portare gli irregolari dovrebbe essere strapieno e invece no, perché in essi si portano solo i criminali condannati come tali o che hanno già ricevuto il foglio di espulsione”.