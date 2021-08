Ventimiglia: pulizia e messa in sicurezza sul Roja, Sismondini replica "Solita arroganza, i cittadini vorrebbero dormire sonni tranquilli"

Il consigliere comunale Gabriele Sismondini ha replicato all'assessore Tiziana Panetta, circa gli interventi di pulizia e messa in sicurezza sul Roja a Ventimiglia.



"Ho letto con attenzione la risposta dell'assessore Panetta rispetto alla mia segnalazione sullo stato dei luoghi post alluvione e specificatamente la situazione, a mio parere di estrema trascuratezza e pericolosità, creatasi sotto il ponte della ferrovia. Visto che l' assessore Panetta è così tanto competente dovrebbe sapere che quel ponte rappresenta il punto di maggior criticità prevista nel piano di bacino in caso di alluvioni, come lo era la passerella, e tutti in tanti anni hanno fatto orecchie da mercante" - spiega Sismondini.

"Evitiamo di parlare di puntualità negli interventi ma piuttosto di gioco allo scarica barile.

Con la carta e le parole vuote non si elimina il pericolo creatosi. Le ricordo che in caso di protezione civile esistono normative che potrebbero motivare ordinanze sindacali per pericoli evidenti. Sul fatto di chi debba intervenire poco importa ai Ventimigliesi che ad un mese dall'anniversario dell'alluvione dello scorso anno vorrebbero dormire sonni tranquilli e non veder danneggiate le loro proprietà e rischiare la vita per l'incuria della pubblica amministrazione che gioca a fare inutili polemiche piuttosto che governare seriamente" - afferma il consigliere.

"Vorrei chiudere questa mia replica con proposito di non intervenire più su argomenti seri ed utili per la collettività Ventimigliese al fine di non chiedere eccessivi sforzi per risolverli a questa litigiosa maggioranza, abituata a fare solo polemiche interne su questioni di carattere privato esempio Coop e Dimar. L'arroganza dimostrata nel comunicato dell' assessore Panetta, è sempre la solita da due anni, infatti il risultato lo stiamo vedendo tutti: la crisi di maggioranza e il teatrino a cui i ventimigliesi stanno assistendo da più di un mese" - chiosa.