Ventimiglia: polemiche sulla messa in sicurezza del Roja, Panetta a Sismondini "Ha bisogno di studiare"

"Già da tempo, infatti, ci siamo attivati presso i competenti uffici regionali per chiedere il necessario intervento di pulizia e messa in sicurezza". Così l'assessore Tiziana Panetta sulle operazioni di pulizia del Roja, in replica alle polemiche dei giorni scorsi mosse dal consigliere di minoranza Sismondini a mezzo social. "Lo ringraziamo per il supporto ma ci teniamo a rassicurare lui e i cittadini: questa amministrazione programma le cose e prescinde dalla propaganda politica e dal risveglio, più o meno casuale, di questo o quel consigliere (che sia di maggioranza o minoranza, si intende). A beneficio del consigliere e dei cittadini interessati, ricordiamo che le problematiche relative all'esondazione, i danni alle infrastrutture e agli interventi necessari, sono di competenza di Regione Liguria settore infrastrutture e settore difesa del suolo, in ottemperanza delle disposizioni di cui all'ordinanza del Genio Civile n. 742 del 1986 (inerente la ripartizione degli oneri di mantenimento e pulizia dell'asta fluviale del Roia)".

"Cogliamo l’occasione per spiegare ai nostri cittadini, che gestire un comune significa, per noi, programmare, agire secondo competenza e procedere nei tempi e nei luoghi giusti. - aggiunge Tiziana Panetta - La grossa differenza tra chi chiacchiera sui social e chi governa è proprio questa. L’intervento di Sismondini segnala ancora qualche carenza nella sua capacità di gestire la macchina comunale: è un giovane politico promettente, avrà sicuramente tempo di studiare le pratiche, informarsi e crescere “operativamente” per essere pronto per la campagna elettorale del 2024 e combattere ad armi pari con noi, senza più brutte figure".



"Noi come Lista Civica siamo aperti a chiunque voglia studiare e apprendere le corrette procedure: se il consigliere ha bisogno di supporto normativo o informazioni, può reperirle più facilmente in Comune che su facebook. - conclude l'assessore - L'Io e tutti i componenti della Lista civica siamo sempre a disposizione di chiunque voglia agire e migliorarsi nell'interesse dei nostri cittadini: la normativa è certamente complessa e richiede tempo da sottrarre ai social, ad un certo punto bisogna scegliere a cosa dedicarsi".