Sanremo: il centrodestra chiederà un incontro a Biancheri prima del consiglio su Rivieracqua, si fa largo l'ipotesi richiesta di dimissioni per un assessore

Le parole del sindaco Alberto Biancheri non calmano le acque in una fine estate da mare agitato a palazzo Bellevue.

Se nella squadra di governo, come è normale che sia, si butta acqua sul fuoco, tra i banchi dell’opposizione ci si prepara a cavalcare l’onda e il consiglio comunale monotematico su Rivieracqua sarà il teatro dello scontro. Non è un segreto, dai banchi del centrodestra qualcuno è pronto a chiedere le dimissioni di un calibro pesante dell’amministrazione Biancheri: l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella.

La vicenda, come noto, prende le mosse dalla paventata richiesta di assunzione di responsabilità per i precedenti vertici di Rivieracqua che hanno guidato l’azienda nel momento in cui si è creato il ‘buco’ del quale ancora oggi si pagano le conseguenze.

Donzella a quel tempo era presidente di Rivieracqua e un eventuale procedimento a sui carico potrebbe essere di un certo imbarazzo per l’amministrazione comunale sanremese.

Per questo circolano indiscrezioni che vedrebbero i gruppi di centrodestra prossimi alla richiesta di un incontro con il sindaco Alberto Biancheri per conoscere le intenzioni del primo cittadino in merito al suo assessore ai Lavori Pubblici. Anche se in via ufficiale i diretti interessati smentiscono l'ipotesi. “Nessun incontro, discuteremo la pratica in consiglio comunale” dichiara in merito Luca Lombardi (FdI).

“È stato mandato via l'assessore Sindoni per una questione quasi ridicola - commenta Simone Baggioli (FI) - non vedo per quale motivo Donzella, per la situazione paventata, non debba andare a casa anche lui”.

Si chiederà un passo indietro prima del consiglio comunale dell’8? Probabile. Biancheri sposerà l’idea? Difficile, siccome anche ai nostri microfoni il primo cittadino ha ribadito la sua posizione in merito e il desiderio di trattare l’argomento nella sede deputata: la conferenza dei sindaci di Rivieracqua.