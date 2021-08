Elezioni a Costarainera: Gandolfo si ricandida per il terzo mandato, "Competenza, disponibilità e concretezza

“Mi ricandido Sindaco del Comune di Costarainera con la lista Uniti per Costarainera – Antonello Gandolfo Sindaco”, E' lo stesso sindaco uscente Gandolfo ad annunciare la sua candidatura per il terzo mandato.



“Mi ricandido per portare avanti un lavoro di riqualificazione, di sviluppo e di valorizzazione del Paese che negli ultimi anni ha dato un nuovo volto al Borgo, ma lo faccio anche per portare a termine opere importanti che sono state avviate nel precedente mandato e che ora necessitano di essere compiute; infine mi ricandido per raggiungere nuovi obiettivi, importanti per il futuro di tutto il Comune”.



Sono queste le motivazioni per le quali Antonello Gandolfo ripresenta la sua candidatura a Sindaco. “Sono obiettivi importanti e ambiziosi che voglio perseguire insieme ad una nuova squadra formata da persone già note, che possono vantare competenze già acquisite in questi anni, e da persone che si affacciano con entusiasmo per la prima volta alla gestione della cosa Pubblica".



Tre sono le basi sulle quali Gandolfo ha formato squadra e programma di lavoro da proporre agli abitanti di Costarainera: competenza, disponibilità e concretezza. “La Competenza - continua il Sindaco - è essenziale se si vogliono cogliere opportunità e garantire il pieno rispetto delle norme all’interno di un sistema, quello della Pubblica Amministrazione, sempre più complesso e che necessita di continuo aggiornamento e studio perché, soprattutto in questo periodo, in continuo mutamento. Non è quindi possibile improvvisarsi gestori della cosa Pubblica ma è necessario essere preparati, oltre che motivati, ed è per questo che fanno parte della lista persone con profili, esperienze e capacità diverse e complementari".



"La Disponibilità all’ascolto dei cittadini è fondamentale, non solo per ascoltare e capire a fondo le esigenze delle persone ma anche, e soprattutto, per prendere consapevolezza elle criticità e delle problematiche e per riuscire quindi a cercare risposte e dare soluzioni al territorio e ai suoi abitanti”.



“La Concretezza - continua Gandolfo - è la trasformazione delle idee in opere, progetti, infrastrutture, lavori, attività e la testimonianza delle opere già realizzate negli ultimi anni (la pedonalizzazione della Piazza nel Contro Storico, la creazione di parcheggi, la realizzazione di strutture sportive e del Parco del Benessere, le opere di efficientamento energetico e quelle legate alla mobilità elettrica) e quelle in corso di realizzazione (costruzione di 6 alloggi di Edilizia Residenziale Sociale a canone moderato, demolizione e ricostruzione per messa in sicurezza antisismica del palazzo comunale, intervento di messa in sicurezza dell’intero tratto di costa e realizzazione di una nuova spiaggia comunale a fruizione pubblica e il recupero dell’ex Ospedale Barellai con la realizzazione Nuovo Polo Sanitario per la Riabilitazione a valenza regionale) ne sono un esempio e fanno pensare che non tutti i programmi sono “libri dei Sogni” ma che con dedizione, capacità, impegno e collaborazione i risultati si raggiungono".



"E’ per questi motivi che, con una squadra forte e con un programma ottenuto da un’onesta combinazione di valori e d’idee, con spirito di servizio e in modo pratico, voglio continuare a lavorare per il bene del Paese e a misurarmi, con il supporto dei miei concittadini, sui problemi reali, cercando di risolvere le criticità che ancora restano, e di cui sono consapevole, per poter proseguire l’importante attività di valorizzazione del nostro Borgo" - conclude Gandolfo.