Degrado in alcune vie di Bordighera: il consigliere Sapino presenta un'interpellanza

A Bordighera il consigliere Stefano Sapino ha proposto una nuova interpellanza rivolta all'amministrazione e al Sindaco, sperando che venga presa in considerazione e discussa durante il prossimo Consiglio Comunale. La richiesta riguarda lo stato, da lui documentato anche fotograficamente, di via Bigarella, via Aldo Moro est e via Palermo. Le sue parole raccontano uno stato di abbandono e degrado e chiede l'intervento dell'amministrazione.

Questo il testo dell'interpellanza: “Dopo Ferragosto sono passato in Via Bigarella, Via Aldo Moro lato est, Via Palermo e sottopasso che va al mare: Via Bigarella si presenta con l’asfalto sconnesso, marciapiedi rialzati e rotti in più punti, canne di bambù molto alte invadono la sede stradale anche della parallela Via San Bernardo, presenti in un terreno abbandonato da anni, con topi, bisce, , ecc… All’angolo Via Bigarella - Via Aldo Moro, in una pseudo area ecologica, numerosi sacchetti di rifiuti erano abbandonati per terra sulla strada e sul marciapiede, con contenitori rotti e stracolmi; lo stesso spettacolo era ancora presente il giorno dopo. Il marciapiede e le aiuole di Via Aldo Moro, ad est lato mare, si presentano in uno stato pietoso, si possono trovare escrementi e rifiuti di ogni genere, il marciapiede è dissestato, sembra un percorso di guerra; addirittura un sacco di macerie edilizie con sopra sterco di cane, posizionato in un’aiuola è lì da circa un mese. Via Palermo angolo Via Carlo Raineri, prima del sottopassaggio, nel terreno pubblico a confine con la ferrovia, regna una vegetazione selvaggia”.

“Questo “spettacolo” non è un bel biglietto da visita, ovunque ci sono esalazioni e cattivi odori dovuti a rifiuti ed escrementi. Considerato che questa situazione di abbandono, disordine, mancanza di pulizia ed igiene, purtroppo, la si può ritrovare in altre zone e vie di Bordighera, chiedo che cosa intenda fare l’Amministrazione Comunale per ovviare a questi problemi” conclude il consigliere Sapino.