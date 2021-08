Bordighera: il Comune cerca operatori economici per installazione e gestione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Online sul sito istituzionale del Comune di Bordighera la documentazione per la procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di operatori economici interessati alla fornitura, installazione e gestione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici; il termine di partecipazione scadrà alle ore 12.00 di lunedì 20 settembre 2021.

Il concessionario dovrà impegnarsi a garantire a propria cura e spese l’installazione di una colonnina in almeno tre delle seguenti aree:

1. parcheggio pubblico c/o compendio ospedaliero Saint Charles;

2. parcheggio pubblico in ”Piazzale dei Piani”;

3. parcheggio pubblico in “Piazza Eroi della Libertà”;

4. parcheggio pubblico in “Piazza G. Garibaldi;

5. parcheggio pubblico in “Piazza E. De Amicis;

6. area pubblica c/o “Via Marinai d’Italia”.

La durata minima di concessione del suolo pubblico è prevista per un arco di tempo di cinque anni, fatta salva l’opzione prevista dall’art. 35, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016 per ulteriori due anni.

La documentazione richiesta dovrà pervenire esclusivamente a mezzo pec (a pena di esclusione) all’indirizzo di posta elettronica certificata bordighera@legalmail.it entro e non oltre, come sopra citato, le ore 12.00 di lunedì 20 settembre 2021; essa è disponibile su http://www.bordighera.it​ a questa pagina ​

«Desideriamo rispondere ad una domanda in crescita, sia da parte dei cittadini sia da parte dei turisti, alla luce della sempre maggior diffusione delle auto elettriche ed ibride; si tratta infatti di una componente di mercato che, sebbene ancora non amplissima in peso assoluto, sta facendo registrare importanti incrementi - commenta l’Assessore Melina Rodà -. È una scelta fondamentale anche in termini di sostenibilità, in linea con altre azioni che l’Amministrazione ha già attuato: due su tutte, ad esempio, l’installazione dell’impianto fotovoltaico sulla copertura della palestra Conrieri e la grandissima attenzione posta per limitare il più possibile l’impatto ambientale della nuova scuola dell’infanzia di via Napoli affinchè possa ottenere la certificazione come edificio NZEB, ossia come edificio a energia quasi zero».