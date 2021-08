Bastonate a dehors e motorini a Ventimiglia: Bertolucci “Serve un centro di rimpatrio”, Ioculano “Episodio dovuto a un'amministrazione che non ha preso posizione”

Dopo la drammatica scena che ha visto protagonista, durante la notte tra sabato e domenica, uno straniero armato di bastone e probabilmente in stato di ebrezza, devastare il dehors di un bar pasticceria, alcuni motorini parcheggiati e un cestino dell'immondizia tra via Scalo merci e via Hanbury, ecco le parole del vice sindaco Simone Bertolucci e del consigliere regionale Enrico Ioculano in merito a quanto accaduto. I cittadini hanno manifestato attraverso i social la propria indignazione denunciando l'accaduto e il clima di esasperazione in cui versa il pensiero collettivo riguardo l'episodio, considerato soltanto l'ultimo di una lunga serie.

“Mi allineo al commento di Di Muro - dice Bertolucci - come Lega abbiamo dato l'input per il cpr, che avrebbe un controllo importante da parte delle forze dell'ordine sia per la gestione interna che per le entrate e le uscite - continua - pendiamo dalle labbra degli organi sopra di noi, sarebbe l'undicesimo in Italia e il primo in Liguria. Il problema si risolve a livello nazionale, un problema relativo alla sicurezza. Chi ha bisogno di assistenza la ha e la avrà sempre ed esprimo tutto il mio dispiacere per il ragazzo morto folgorato - poi conclude - un' altra cosa che può dare la città oltre alle cose infinite che ha già fatto, è l'apertura di un centro rimpatrio, per controllare irregolari e regolari e chi delinque”.

Decise le parole del consigliere regionale e di opposizione che punta il dito contro l'amministrazione: “Questo è solo un episodio dovuto ad una politica comunale che non ha preso posizione - sostiene Ioculano - sull'immigrazione non è stato fatto nulla in due anni, nessuna strategia è stata adottata, soltanto un rimpallo di responsabilità fra il Sindaco e la Lega e questi sono parte dei risultati. Globalmente è stato deciso di non decidere - aggiunge - ad oggi i risultati che vediamo sono questi, i disperati sono per strada sotto i ponti e non è stato fatto nulla, nemmeno per i delinquenti. Gli unici che stanno lavorando sono le forze dell'ordine e le associazioni che ringraziamo, dall'amministrazione fallimento totale”.