Sanremo: il 4 settembre musica live al Roof Garden del Casinò con Fiordaliso

Sabato 4 settembre, a partire dalle 20.30, Fiordaliso si esibirà al Roof Garden del Casinò di Sanremo. Un appuntamento importante per la casa da gioco che arriva dopo il successo del concerto di Marco Masini e della festa di Ferragosto con il Sanremo Ballet e Burlesque Show. La famosa cantautrice presenterà un omaggio alla grande musica nazionale, attraverso brani storici delle migliori hit delle cantanti donne. Non mancheranno i suoi tanti successi, scritti per il Festival di Sanremo, come “Non voglio mica la luna”.



"Per prenotare gli ultimi posti disponibili rivolgersi al tel. 0184 595266. - ricordano dal Casinò - Il miglior intrattenimento da musical nell’atmosfera inconfondibile creata da Fiordaliso. Da Loredana Bertè a Gianna Nannini, tutte le migliori hit delle cantanti donne italiane interpretate magistralmente da Fiordaliso".

"Per raccontare in musica una storia avvincente ricca di amore ed emozioni, tra canzoni coinvolgenti che tutti conoscono e meravigliosi intermezzi di ricordi dell’artista con i suoi meravigliosi successi come "Non voglio mica la luna", "Se non avessi te", "Il Mare più grande che c'è”, per superare velocemente i confini tra palcoscenico e sala" - concludono