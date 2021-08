Sanremo: Chicco Capiozzo e la sua “Hommage à Area” infiammano il pubblico di UnoJazz, stasera il gran finale con Christian Meyer (Foto)

Ultimi appuntamenti per l'edizione 2021 di UnoJazz, la rassegna che porta la grande musica nel cuore della città.



Ieri sera il pubblico di piazza Borea d'Olmo ha conosciuto Chicco Capiozzo e la sua band “Hommage à Area”: insieme hanno portato il mito degli Area International POPular Group a due passi dal teatro Ariston con il percussionista Chicco Capiozzo, figlio di Giulio, fondatore e batterista del gruppo più innovativo della scena anni ’70 italiana.

Un repertorio rappresentativo del gruppo italiano (con tutti i cavalli di battaglia della band: “Luglio Agosto Settembre (Nero)”, “L’Elefante Bianco”, “La Mela di Odessa”, “Cometa Rossa”.

Non solo un tributo, ma di un impegno per salvare un linguaggio musicale. Un omaggio quindi ad una realtà musicale che è riuscita a cambiare la visione della musica estemporanea in Italia e dell’improvvisazione

Questa sera l'edizione 2021 di UnoJazz arriva al gran finale. Sul palco di piazza Brea d'Olmo salirà Christian Meyer, storico batterista degli Elio e le Storie Tese.

Uno show divulgativo destinato a ogni genere di pubblico. Una serata piacevole aperta a tutti e senza limiti di età. Christian racconterà la storia dei suoi eroi suonando e facendo ascoltare generi diversi.

La musica di Elio e le Storie Tese verrà analizzata ritmicamente indagando le fonti musicali alle quali Christian si è ispirato, tramite proiezione di video con voce guida di Silvia Bolbo Del Grosso.