Rugby: il 4 settembre a Sanremo match tra Valorugby Emilia con il Rugby Olympique de Grasse

I grandi nomi del rugby tornano a Sanremo per un evento internazionale: il 4 settembre dalle ore 16:30 condivideranno il campo di pian di poma il Valorugby Emilia con il Rugby Olympique de Grasse. Tutti i piccoli e grandi appassionati potranno gustare uno spettacolo sportivo di altissimo livello, in una cornice assolutamente unica a due passi dal mare, sul campo di Pian di Poma.



L’evento rientra nei festeggiamenti dell'ormai celebre Festival del Rugby Sanremo e si svolgerà in rispetto della normativa anti Covid, sarà possibile entrare gratuitamente ad assistere allo spettacolo muniti di green pass. Un importante evento per la realtà rugbistica sanremese, collocata al centro del movimento sportivo ponentino, fondatrice della Sanremo Sport & Tourism, associazione sportiva gestrice dell’impianto di Pian di Poma.

"A breve il programma dell’evento e dei suoi protagonisti. Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina www.sanremorugby.it" - ricordano gli organizzatori