Ospedaletti: sabato serata di osservazione delle stelle sul lungomare insieme a Stellaria

Sabato 4 Settembre, alle 21, ultimo appuntamento a Ospedaletti con ‘Le Stelle sul Mare’: 3 eventi di osservazione astronomica organizzati nel corso della bella stagione dall'associazione Stellaria in collaborazione con il Comune della Città delle Rose. La postazione osservativa sarà allestita sul lungomare nei pressi dell’ex scalo merci ‘La Piccola’.

"Ad occhio nudo sarà possibile prendere confidenza col in cielo stellato, grazie a un potente fascio laser saranno indicate le più brillanti stelle estive, mentre i telescopi a disposizione del pubblico permetteranno di osservare da vicino i due più grandi pianeti del Sistema Solare: Giove e Saturno!" - spiegano da Stellaria. Si tratta di un'iniziativa a ingresso libero e in caso di cielo nuvoloso il viaggio tra le meraviglie del cielo estivo si farà virtualmente, grazie all'uso delle proiezioni. Per informazioni si può consultare il sito www.sideralmente.it. oppure scriverci su whatsApp al numero +39 3485520554".