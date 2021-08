Ventimiglia: blitz della Polizia Locale, sgomberato l'accampamento di ponte San Luigi (Foto)

Cala il sipario, almeno per il momento, sull'accampamento abusivo che da qualche mese faceva da base per migranti e 'no borders' a ponte San Luigi, a poche centinaiia di metri dal confine con la Francia.

Questa mattina gli agenti della Polizia Locale si sono presentati per sgomberare la struttura. Sul posto anche il sindaco Gaetano Scullino.

Nelle scorse settimane si sono susseguite le segnalazioni per la sistemazione di fortuna che ha sollevato perplessità anche per questioni di sicurezza sanitaria.

La zona è stata ripulita con la rimozione dei rifiuti che ormai erano caduti anche sulla zona di bosco che scende verso il mare. Un angolo, invece, era stato adibito a bagno, con ovvie conseguenze sanitarie.

Tanti anche gli episodi denunciati dai residenti che spesso si sono trovati migranti in casa o nei giardini per dormire o bivaccare. Altri abitanti della zona, invece, hanno testimoniato come, nonostante le condizioni igieniche non ottimali, i ragazzi dell'accampamento non abbiano mai dato problemi di ordine pubblico.

Diverse opinioni per una situazione che, comunque, non poteva più essere tollerata anche per evidenti pericoli dal punto di vista igienico sanitario.