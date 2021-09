Sanremo: incidente in via Duca degli Abruzzi, ragazza portata al 'Santa Corona' in codice rosso

Incidente questa sera in via Duca degli Abruzzi all'altezza del civico 359. A scontrarsi sono stati due scooter con entrambi i conducenti che hanno riportato gravi ferite.

Una ragazza, in particolare, è stata trasportata in codice rosso al 'Santa Corona' di Pietra Ligure. Per il suo recupero, oltre al personale del 118, sono dovuti intervenire anche i Vigili del Fuoco che hanno aiutato il personale sanitario a riportare la giovane in strada dopo essere caduta al di sotto della carreggiata. L'altro conducente, invece, è stato portato al 'Borea' di Sanremo in codice giallo.

Sul posto le ambulanze della Croce Rossa di Sanremo e di Sanremo Soccorso oltre all'automedica.