Mercoledì blocco ferroviario dei 'No green pass', Assoutenti "Pronti a denunciare se ci impediranno di partire"

" Denunceremo chiunque ci impedisca di prendere il treno. Ho già scritto a prefetto e questore, chiedendo di prendere provvedimenti ". Ad affermarlo a La Voce di Genova è Furio Truzzi , presidente nazionale di Assoutenti, l'associazione che tutela i passeggeri del trasporto pubblico in vista dell'annunciato blocco dei binari che dovrebbe interessare oltre cinquanta stazioni in tutta Italia , tra cui quella di Genova Principe.

La protesta è in programma per mercoledì 1 settembre, nel giorno dell'introduzione del green pass obbligatorio per treni e bus a lunga percorrenza, navi e aerei.