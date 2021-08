Covid in Liguria: 27 nuovi positivi sulla provincia di Imperia, stabili ricoveri e sorveglianze attive

Sono 27 i nuovi positivi al Covid registrati sulla ASL 1 in provincia di Imperia. Il dato totale sulla Liguria, nelle ultime 24 ore è di 120 nuovi positivi, a fronte di 3.975 tamponi molecolari ai quali si aggiungono altri 4.782 tamponi antigenici rapidi.



Per quanto riguarda gli altri dati sulla provincia di Imperia, da segnalare un calo sul numero totale dei positivi mentre rimane stabile il dato dei pazienti ricoverati e delle persone in sorveglianza attiva. Su scala regionale si registra la morte di un 87enne ricoverato all'Ospedale San Paolo di Savona.