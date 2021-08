Magica Trilli di Ospedaletti: prodotti di eccellenza, antiche ricette e la pasticceria diventa arte.

Proseguiamo il nostro viaggio con la Cna di Imperia per raccontare il territorio, la gastronomia, ma anche la storia, l'ambiente e il turismo. Un’occasione straordinaria per scoprire i migliori prodotti di artigiani, che con passione ed entusiasmo mantengono vive tradizioni secolari.

Oggi andiamo nel centro storico della città delle rose a scoprire il laboratorio Magica Trilli.

Sara Cimiotti, la titolare ci accompagnerà alla scoperta della sua attività di pasticceria artistica, che in pochi anni si è affermata non solo nel paese, ma in tutta la provincia.





(Riprese video e montaggio di MC- Massimo Cimiotti videomaker)

Le immagini del video hanno mostrato con quale eleganza la bellezza si può sposare con la bontà.

Dolci belli da vedere, ma prima di tutto buoni da mangiare.

Creati a mano, utilizzando esclusivamente ingredienti naturali e di grande qualità. Il segreto del successo di questo laboratorio è semplice: materie prime di qualità miscelate con la vena creativa di Sara. Un laboratorio nato 5 anni fa, sull’onda della passione per la pasticceria eredita dal nonno.

Poche, ma essenziali regole: sono rigorosamente esclusi gli impasti americani di produzione industriale e tutte le preparazioni sono interamente realizzate in laboratorio a partire dal Pan di Spagna, per terminare alla sfoglia, passando dalle decorazioni in pasta di zucchero fatte a mano.

Torte e capolavori di Cake design adatti ad ogni occasione dal semplice compleanno alle occasioni più importanti come matrimoni. Sara è convinta che un prodotto non debba essere soltanto bello, ma anche buono. Il suo modo di colorare è sempre divertente e ricco di colori. Adatto a creare sempre l'atmosfera giusta grazie ad uno studio sulla grafica e l'allestimento.

Se volete provare la gioia di un dolce potete anche assaggiare i dolcetti monoporzioni, realizzati con materie prime sempre fresche e genuine. Merita una segnalazione il “pignurin” un biscotto di pasta frolla in tre diversi gusti e colori, che rappresenta un omaggio al paese dove ogni anno si tiene una importante sagra dedicata a questo pesciolino fritto.

Non solo dolci: il laboratorio offre anche una linea salata, che si è sviluppata durante il lockdown e che, considerato il grande successo, è stata mantenuta anche dopo. Biscotti e torte salate, focacce e pizzette preparati con la stessa filosofia: accurata selezione delle materie prime e grande attenzione e cura della preparazione e decorazione.

Insomma come ha scritto Isabelle Allende: “I dolci in tavola sono come i concerti barocchi nella storia della musica: un'arte sottile”

Come spiega il direttore dell’associazione di categoria degli artigiani, Luciano Vazzano si tratta “prodotti di grande eccellenza, produzioni rare e De.Co. Sono i veri protagonisti di questo viaggio che porterà i lettori a scoprire le bellezze del territorio e da dove viene quello che mangiamo e da chi è prodotto. Ma soprattutto scopriremo anche il grande contributo degli artigiani alla conservazione dell’ambiente, alla salvaguardia delle tradizioni e ed allo sviluppo di un nuovo turismo esperienziale. Un viaggio fra le botteghe artigiane del Ponente ligure, che rappresentano anche un presidio di socialità per tanti borghi e vallate dell’entroterra. Un percorso alla scoperta di realtà artigianali, che non sono semplici laboratori o negozi, ma veri punti di ritrovo e di cultura, dove il lavoro dell’uomo genera bellezza e prodotti unici. Artigiani consapevoli dell’importanza del rapporto con l’ambiente e il territorio, custodi di tradizioni millenarie, ma aperti all’innovazione e con tante storie da raccontare”.

Magica Trilli si trova a Ospedaletti in via Roma, 75; telefono 0184 684115 e dispone di una pagina facebook