Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 31 agosto a domenica 5 settembre in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 31 AGOSTO

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

11.00. ‘LodoLandy a GoGo’: inaugurazione mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30

16.30-22.00. Ultimo giorno della Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla (più info)

16.30. La Sanremo della Belle Époque: visita guidata alla Sanremo della Belle Époque tra ville e giardini parlando del periodo d’oro di Sanremo, da Villa Virginia a Villa Iris, da Villa Malia a Villa Las Aromas, terminando poi con la villa più bella: Villa Angerer (8 euro). Ritrovo dalla statua della Primavera in corso Imperatrice, tutti i martedì dino al 7 settembre, prenotazione al 338 1375423 (più info)



18.30. Per ‘Solidarietà per Haiti’, ‘Lizzadria, tarante e tammurriate che cercano le Americhe’: concerto del cantautore Paolo Uzzadro. Evento a cura di ‘Rete Solidale Sanremo’ presso il ristorante ‘La Ciotola’ nella Pigna

19.00. ‘A tavola sul Porto Vecchio’ (4a edizione): evento a cura di Confartigianato con proposta di piatti legati al territorio e alla tradizione. Davanti ad ogni locale sono posizionati stand dove vengono serviti i piatti con possibilità di consumare sui tavoli allestiti lungo la via pedonale. Prezzo massimo di ogni piatto 10 euro. Lungomare sul porto vecchio, fino al 1 settembre (più info)

19.30. Per ‘Folies Royal 2021’, Baby Magic Time con il mago Sasà. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.30. ‘Tra classico e contemporaneo: Musica virtuosa: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Bahman Saless con Paolo Carlini al fagotto (15 euro). Auditorium Franco Alfano (info e prenotazioni QUI)

21.30. Per la rassegna ‘Unojazz&Blues 2021’, concerto di ‘Christian Meyer Party’. Piazza Borea d’Olmo (info e prenotazioni QUI)

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. ‘Pace e Amore’: mostra d’arte contemporanea dell’artista Giovanni Cristini con sette opere sul tema dei volti come metafora dell’introspezione dell’animo umano. Museo Civico Archeologico Girolamo Rossi-Museo MAR-Forte dell’Annunziata, fino al 2 settembre (martedì, mercoledì, giovedì 9/12.30-15/17, venerdì 9/12.30-21/23, sabato 9/12.30, domenica 21/23)



16.00. ‘Ventimiglia d'Arte: itinerario tra i principali monumenti del centro storico’: visite guidata con al termine assaggio delle Castagnole di Ventimiglia accompagnate da un calice di vino (10 euro). Ritrovo in Piazza della Cattedrale nella città alta, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507

BORDIGHERA

8.30-20.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Mobility (h 8.30, Chiosco della Musica) + Snorkeling (ritrovo rotonda di Sant'Ampelio h 9) + Fit Boxe (h 9.30, Chiosco della Musica) + Barre Workout (h 18.30, Chiosco della Musica) + Lady Fitness (h 19.30, Chiosco della Musica)+ Baby Dance (h 20.45, rotonda di Sant'Ampelio). Scaricare la locandina informativa QUI

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età + dalle 21,30, spettacolo degli artisti di strada di Ops teatro, con clownerie, bolle giganti, truccabimbi e tanto altro. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’11 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

TAGGIA ARMA

21.30. Per ‘Circus Time’, spettacolo di Diego Donadonibus (Bikers Freestile) con evoluzioni spettacolari da una rampa all’altra fino ad arrivare al tetto della sua scenografia principale, la sua Hummer Americana. Piazza Marinella

RIVA LIGURE

21.00. Unplugged Night con Ila e Fili. Piazza Matteotti

SANTO SFEFANO AL MARE

21.00. ‘Lunedì Bimbi’: intrattenimento per i più piccoli a cura della ProLoco in piazza Baden Powell

DIANO MARINA

17.00-23.00. Ultimo giorno della Mostra Fotografica ‘Un'anima sola’ di Damiano Portosi. Sala ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, ingresso gratuito (h 17/19-20.30/23)

18.30. Pini del Rosso: escursione ad anello lungo la dorsale del Capo Berta tra antiche torri e un percorso vista mare che non delude mai accompagnati dalla guida GAE Luca Patelli. Ritrovo presso parcheggio del cimitero di Diano Marina, info 347 6006939 (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 1 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

CERVO

21.00. Concerto dei docenti dell’Accademia Internazionale estiva di Cervo con esibizione di Erika Geldsetzer (violino), e Ian Fountain (pianoforte). Oratorio di Santa Caterina, fino al 1 settembre (più info)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

DOLCEACQUA

10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria, fino al 5 settembre (h 10/13.30-14.30/18)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)





MERCOLEDI’ 1° SETTEMBRE

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

10.00. ‘I parchi di Sanremo e il Museo del Fiore’: visita guidata ai parchi di Sanremo e al Museo del Fiore con la guida Marco Macchi (8 euro + 2 euro ingresso al museo). Ritrovo davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria, tutti i mercoledì sino all’8 settembre, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)



19.00. ‘A tavola sul Porto Vecchio’ (ultimo giorno della 4a edizione): evento a cura di Confartigianato con proposta di piatti legati al territorio e alla tradizione. Davanti ad ogni locale sono posizionati stand dove vengono serviti i piatti con possibilità di consumare sui tavoli allestiti lungo la via pedonale. Prezzo massimo di ogni piatto 10 euro. Lungomare sul porto vecchio (più info)

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.00. Per l’ultimo appuntamento ‘Affabulando 2021’. ‘Omaggio a Farfa’: presentazione del libro ‘Vite di Farfa’ di Silvia Bottaro. Colloquiano con l'autrice Stefania Stefanelli Ferdinando Molteni e Marco Innocenti (aperitivo alle ore 20). Villa Nobel, info allo 0184 501017 (prenotazioni QUI)



21.30. ‘Tra classico e contemporaneo: Musica virtuosa: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Bahman Saless con Paolo Carlini al fagotto (15 euro). Auditorium Franco Alfano (info e prenotazioni QUI)

IMPERIA

10.00-19.00. ‘Arte e Poesia’: mostra di pittura dell’artista loanese Giuseppe Ferrando. Galleria ‘Il Rondò’, piazza Dante, fino al 15 settembre (h 10/12-15/19)

17.00-23.00. Aspettando le Vele D'Epoca di Imperia: cinque giorni di sport, mare ed eventi, cucina a cura di Assonautica Imperia. Passeggiata Aicardi, Calata Anselmi e Banchina Medaglie d'Oro, fino al 5 settembre (cliccare questo link per leggere il programma delle regate e degli eventi collaterali)

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. ‘Pace e Amore’: mostra d’arte contemporanea dell’artista Giovanni Cristini con sette opere sul tema dei volti come metafora dell’introspezione dell’animo umano. Museo Civico Archeologico Girolamo Rossi-Museo MAR-Forte dell’Annunziata, fino al 2 settembre (martedì, mercoledì, giovedì 9/12.30-15/17, venerdì 9/12.30-21/23, sabato 9/12.30, domenica 21/23)

15.30-18.30. ‘Pace e Amore’: mostra d’arte contemporanea degli artisti Alessandro Grazi e Mario Rei Cannito. Centro Culturale Polivalente San Francesco, fino al 2 settembre (mercoledì e giovedì 15.30/18.30, sabato e domenica 10/12-15.30/18.30)



BORDIGHERA

9.15-20.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Mamma Fit (Chiosco della Musica, h 9.15) + Acqua Gym (itinerante negli stabilimenti, h 10.30) + Shaolin Kung Fu (Chiosco della Musica, h 18) + Martial Theatre (Chiosco della Musica, h 19) + Macumba Baby (rotonda di Sant'Ampelio, h 20.45). Scaricare la locandina informativa QUI

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’11 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)



OSPEDALETTI



21.30. ‘I piccoli piaceri della Vita’: spettacolo teatrale messo in scena da LIBER theatrum per la regia di Diego Marangon. Auditorium Comunale in Corso Regina Margherita, ingresso libero e gratuito (più info)

DIANO MARINA

10.00-23.00. Mostra di pittura ‘L'Espressione oltre la Forma’ a cura di Luigi Rubino. Palazzo del Parco, Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’, fino al 10 settembre (h 10/13-17/23)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (ultimo appuntamento)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (ultimo giorno)



CERVO



21.00. Concerto dei docenti dell’Accademia Internazionale estiva di Cervo con esibizione di Arnulf von Arnim (pianoforte), Ian Fountain (pianoforte), Erika Geldsetzer (violino), Karel Bredenhorst (violoncello). Oratorio di Santa Caterina (più info)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

DOLCEACQUA

10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria, fino al 5 settembre (h 10/13.30-14.30/18)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Pierre Matisse, un mercante d'arte a New York’: mostra dedicata a Pierre Matisse sull'eccezionale viaggio del figlio più giovane di Henri Matisse, mercante d'arte a New York e figura chiave nel mondo dell'arte moderna. Museo Matisse, avenue des Arènes de Cimiez 164, tutti i giorni escluso il martedì fino al 30 settembre (più info)





GIOVEDI’ 2 SETTEMBRE

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

16.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi (tutti i giovedì fino al 26 agosto). Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.15. Per ‘Cinema sotto le stelle’, proiezione film ‘Priscilla’. Piazza Santa Brigida nel centro storico, ingresso gratuito

21.30. Concerto della band ligure ‘Bruti e Boi’. Piazza Borea D'Olmo, prenotazioni QUI

IMPERIA

10.00-19.00. ‘Arte e Poesia’: mostra di pittura dell’artista loanese Giuseppe Ferrando. Galleria ‘Il Rondò’, piazza Dante, fino al 15 settembre (h 10/12-15/19)

17.00-23.00. Vele D'Epoca di Imperia (inaugurazione alle 17.30): cinque giorni di sport, mare ed eventi, cucina a cura di Assonautica Imperia. Passeggiata Aicardi, Calata Anselmi e Banchina Medaglie d'Oro, fino al 5 settembre (cliccare questo link per leggere il programma delle regate e degli eventi collaterali)

21.00. Per la Rassegna Culturale ‘Un libro Aperto’, incontro con Francesco Vatteone, autore del libro ‘La Nuova Oneglia’. Evento a cura dell’Associazione di Promozione Sociale e Culturale Settecinque. Piazza Antica dell'Ospizio, prenotazione allo 0183 680951

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. ‘Pace e Amore’: ultimo giorno della mostra d’arte contemporanea dell’artista Giovanni Cristini con sette opere sul tema dei volti come metafora dell’introspezione dell’animo umano. Museo Civico Archeologico Girolamo Rossi-Museo MAR-Forte dell’Annunziata

15.30-18.30. ‘Pace e Amore’: ultimo giorno della mostra d’arte contemporanea degli artisti Alessandro Grazi e Mario Rei Cannito. Centro Culturale Polivalente San Francesco

BORDIGHERA

8.45-18.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Pilates (rotonda di Sant'Ampelio, h 8.45) + Booty Pump (giardini Lombardi, h 10) + Stretching (giardini Lombardi, h 11) + Circuito Funzionale (giardini Lombardi, h 18.45). Scaricare la locandina informativa QUI



17.00-19.00. Mostra del pittore milanese Massimo Faccini. Sede dell'UCD- ANPI, via Al Mercato 8, fino al 16 settembre, ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’11 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

21.30. Marino Magliani presenta ‘Il cannocchiale del tenente Dumont’. Dialoga con l’autore Orso Tosco, scrittore Minimum Fax. Evento in collaborazione con Libreria AmicoLibro di Bordighera. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA

17.00-22.00. Fiera promozionale ‘Artigianato sotto le stelle’ sul lungomare

SAN LORENZO AL MARE

15.30. Per la seconda edizione delle escursioni in Valle del San Lorenzo, passeggiata gratuita a San Lorenzo con la guida Barbara Campanini, info 346 7944194

DIANO MARINA



10.00-23.00. Mostra di pittura ‘L'Espressione oltre la Forma’ a cura di Luigi Rubino. Palazzo del Parco, Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’, fino al 10 settembre (h 10/13-17/23)

21.30. Per la rassegna ‘Un Mare di pagine 2021’, la scrittrice Simona Baldelli presenta il libro ‘Alfonsina e la strada’. Piazza del Comune, ingresso libero

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

DOLCEACQUA

10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria, fino al 5 settembre (h 10/13.30-14.30/18)

DOLCEDO



21.00. ‘Per le Vie del Borgo’ (ultimo appuntamento della 7ª edizione), ‘Il figlio dell’uomo’: sacra rappresentazione in forma d’arte con ‘I cattivi di cuore’ per la regia di Giorgia Brusco, in collaborazione con la parrocchia di San Tommaso. Piazza del Paese, ingresso a offerta libera, prenotazione obbligatoria dalle 15 alle 17 al 338 9107703

FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)



NICE

10.00-18.00. ‘Pierre Matisse, un mercante d'arte a New York’: mostra dedicata a Pierre Matisse sull'eccezionale viaggio del figlio più giovane di Henri Matisse, mercante d'arte a New York e figura chiave nel mondo dell'arte moderna. Museo Matisse, avenue des Arènes de Cimiez 164, tutti i giorni escluso il martedì fino al 30 settembre (più info)

VILLEFRANCHE-SUR-MER

14.00-2.00. ‘La Creme Festival 2021’: 4 giorni di concerti dal vivo, dj set e attività lifestyle all'aperto. Baia e Cittadella di Villefranche, fino al 5 settembre (più info)





VENERDI’ 3 SETTEMBRE

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

9.00-23.00. 13a edizione della Hardalpitour Hat Sanremo-Sestriere competizione di Moto fuoristrada (Extreme, Classic, Discovery, Vintage). Partenza dall’Hat Village in Piazzale Dapporto (i dettagli a questo link)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

20.00. ‘Terroni - Italian Singing Dinner’: dinner show con musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate all’italiana con il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo. Ristorante Strambò a Portosole (info)

21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: Piazza della Cattedrale di San Siro, città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, Santuario della Madonna della Costa, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (8 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, ogni venerdì sino al 18 settembre, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

21.15. ‘Soleá - Festival della cultura mediterranea ‘Derive e approdi’: ‘A forza di essere vento’ - talk Fabrizio De André. Modera Massimo Cotto con la partecipazione di Marinella Venegoni. Interventi musicali di Giua (10 euro). Villa Nobel, fino al 5 settembre, prenotazioni QUI

23.00. Musica e divertimento al Bay Club in Corso Trento Trieste. Necessaria la prenotazione al 348 398 4066

IMPERIA

10.00-19.00. ‘Arte e Poesia’: mostra di pittura dell’artista loanese Giuseppe Ferrando. Galleria ‘Il Rondò’, piazza Dante, fino al 15 settembre (h 10/12-15/19)

17.00-23.00. Vele D'Epoca di Imperia: cinque giorni di sport, mare ed eventi, cucina a cura di Assonautica Imperia. Passeggiata Aicardi, Calata Anselmi e Banchina Medaglie d'Oro, fino al 5 settembre (cliccare questo link per leggere il programma delle regate e degli eventi collaterali)

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

BORDIGHERA

9.30-20.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Musica In Culla (da 1 a 2 anni con un genitore, Chiosco della Musica, h 9.30) + Yoga (Chiosco della Musica, h 10.30) + Yoga Baby (a partire da 6 anni, Chiosco della Musica, h 18.15) + Skateboard (a partire da 6 anni, lungomare fronte bagni Lido, h 18.45) + Baby Dance (rotonda di Sant'Ampelio, h 20.45). Scaricare la locandina informativa QUI



17.00-19.00. Mostra del pittore milanese Massimo Faccini. Sede dell'UCD- ANPI, via Al Mercato 8, fino al 16 settembre, ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’11 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

21.30. ‘Musica in Piazza’ con il Trio acustico So What (soul, funky e blues). Eventi a cura dell’Accademia Musicale di Ospedaletti. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA

10.00-24.00. Street Food con Musica Live e Intrattenimento. Lungomare di Levante, fino al 5 settembre

16.30. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 euro). Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info 338 6913335

20.30. Dimostrazione di danza tradizionale, liscio e latino a cura dell’ASD Love Dance. Piazza Chierotti

DIANO MARINA



10.00-23.00. Mostra di pittura ‘L'Espressione oltre la Forma’ a cura di Luigi Rubino. Palazzo del Parco, Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’, fino al 10 settembre (h 10/13-17/23)



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

DOLCEACQUA

10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria, fino al 5 settembre (h 10/13.30-14.30/18)

15.00-18.00. ‘Di Segni d’Interiorità’: Esposizione Collettiva a cura di Francesca Clementi. Palazzo L. Garoscio, via Doria 10, fino al 5 settembre (venerdì, sabato e domenica), info 328 6598691 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

21.00. ‘Jazz allo Château 2021’: concerto del ‘Drom Blanchard Trio (Jazz Manouche). Place du Château, ogni venerdì sino al 10 settembre (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

VILLEFRANCHE-SUR-MER

14.00-2.00. ‘La Creme Festival 2021’: 4 giorni di concerti dal vivo, dj set e attività lifestyle all'aperto. Baia e Cittadella di Villefranche, fino al 5 settembre (più info)



SABATO 4 SETTEMBRE

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)



8.30. 13a edizione della Hardalpitour Hat Sanremo-Sestriere: competizione di Moto fuoristrada (Extreme, Classic, Discovery, Vintage). Partenza dall’Hat Village in Piazzale Dapporto (i dettagli a questo link)



9.30. Da San Romolo al Pian del Re: escursione mattutina a piedi di mezza giornata tra boschi e panorami, storia ed ambiente accompagnati dalla guida Marco Macchi (8 euro). Ritrovo a San Romolo alla pensilina dell’autobus, info 327 0824866 (più info)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.00. Spettacolo della cantante Fiordaliso al Roof Garden del Casinò municipale (cena + spettacolo 100 euro), info e prenotazioni 0184 595266

21.15. ‘Soleá - Festival della cultura mediterranea ‘Derive e approdi’: ‘Dentro la tasca di un qualunque mattino’: talk Gianmaria Testa. Modera Massimo Cotto che incontra Paola Farinetti con la partecipazione di Marinella Venegoni. Intermezzi musicali di Piero Sidoni (10 euro). Villa Nobel, fino al 5 settembre, prenotazioni QUI

23.00. Musica e divertimento al Bay Club in Corso Trento Trieste. Necessaria la prenotazione al 348 398 4066

IMPERIA

10.00-24.00. Vele D'Epoca di Imperia: cinque giorni di sport, mare ed eventi, cucina a cura di Assonautica Imperia. Passeggiata Aicardi, Calata Anselmi e Banchina Medaglie d'Oro, fino al 5 settembre (cliccare questo link per leggere il programma delle regate e degli eventi collaterali)

10.00-19.00. ‘Arte e Poesia’: mostra di pittura dell’artista loanese Giuseppe Ferrando. Galleria ‘Il Rondò’, piazza Dante, fino al 15 settembre (h 10/12-15/19)

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

17.00-21.00. Concorso Internazionale di Decorazione Floreale - Città di Imperia (10ª edizione) a cura di EDFA Imperia. Piscina Comunale ‘F. Cascione’, anche domani

21.00. Concerto dell’Orchestra ‘Note Libere’ alla Basilica Collegiata di San Giovanni Battista, prenotazione al 370 1025069

VENTIMIGLIA

21.15. Nell’ambito della rassegna ‘Musica nei castelli di Liguria 2021 – la musica che racconta’, ‘Suoni dai Mondi Liguri’: concerto de ‘I Liguriani’. Evento a cura dell’Associazione culturale Corelli. Teatro Romano (3 euro)

21.30. Per ‘HanburycheSpettacolo! 2021’, ‘Coviddi tuttu l'annu’: spettacolo a cura di ‘Liber theatrum’ per la regia di Diego Marangon (12 euro). Giardini Hanbury a La Mortola, info e prenotazioni 338 6273449 (più info)

VALLECROSIA



8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

BORDIGHERA

9.00-20.35. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Aerobic Dance (rotonda di Sant'Ampelio, h 9) + Ginnastica Soft (Chiosco della Musica, h 10.15) + Laboratorio Tik Tok (rotonda di Sant'Ampelio, h 18.45) + Kangoo Jump (rotonda di Sant'Ampelio, h 19.45) + Kangoo Jump Baby (rotonda di Sant'Ampelio, h 20.35). Scaricare la locandina informativa QUI

16.30. ‘Claude Monet a Bordighera’: facile passeggiata guidata, nei luoghi dipinti e frequentati da Claude Monet a Bordighera (8 euro). Ritrovo davanti all’ufficio Iat, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

17.00-19.00. Mostra del pittore milanese Massimo Faccini. Sede dell'UCD- ANPI, via Al Mercato 8, fino al 16 settembre, ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’11 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI



21.30-23.30. ‘Alla scoperta del cielo estivo’: osservazioni ad occhio nudo e ai telescopi a cura dell’Associazione Stellaria. Spiaggia di fronte all’ex-scalo merci, partecipazione libera in base alla disponibilità

TAGGIA ARMA

10.00-24.00. Street Food con Musica Live e Intrattenimento. Lungomare di Levante, fino al 5 settembre

18.00. Dimostrazione sportiva di varie discipline (danza e corpo libero) a cura della ASD ‘La Pineta Planet Sport’. Piazza Chierotti

SANTO STEFANO AL MARE

9.30. ‘Natura Nascosta’: escursione accompagnati dalla guida ambientalista Jack Green (Diego Rossi). Punti d’interesse: torre ennagonale, acquedotto romano, sentiero dei Mu-lini. Terzorio: Chiesa San Giovanni, miniere, Lucertola Ocellata, Casa del viandante. Interventi tea-trali di Giorgia Brusco (20 euro). Partenza e arrivo dalla Torre ennagonale (info)

DIANO MARINA

10.00-23.00. Mostra di pittura ‘L'Espressione oltre la Forma’ a cura di Luigi Rubino. Palazzo del Parco, Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’, fino al 10 settembre (h 10/13-17/23)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

19.30. Lezione di Zumba in Piazza Torre Santa Maria (ultimo appuntamento)

CERVO

18.00. ‘Il borgo di Cervo: storie di Marchesi, pescatori di corallo e corsari’ (visita didattica). prenotazione obbligatoria al 338 5959641 (più info)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

BADALUCCO

17.00. Vernissage della mostra fotografica ‘La storia nuda’ di R. Pestarino presso Badalucco UpArte Art Gallery

21.00. ‘Due giorni nella bellezza’, weekend a cura dell'Associazione ‘Cugini dei Sentieri’: conferenza ‘La Tana di Bertrand’ in collaborazione con l'Istituto di Studi Liguri. Giardin du Prevostu (locandina)

BAJARDO

21.00. Per ‘Bajardo Lectures 2021’, ‘Riccardo Mandelli presenta ‘Castello Devachan: la spartizione del Medio Oriente - Vicende e retroscena della Conferenza di Pace del 1920. Chiesa vecchia di San Niccolò, ingresso libero



CIVEZZA

15.30. Per la seconda edizione delle escursioni in Valle del San Lorenzo, passeggiata gratuita a Civezza marina con la guida Marina Caramellino, info 337 1066940

DOLCEACQUA

10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria, fino al 5 settembre (h 10/13.30-14.30/18)

15.00-18.00. ‘Di Segni d’Interiorità’: Esposizione Collettiva a cura di Francesca Clementi. Palazzo L. Garoscio, via Doria 10, fino al 5 settembre (venerdì, sabato e domenica), info 328 6598691 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Pierre Matisse, un mercante d'arte a New York’: mostra dedicata a Pierre Matisse sull'eccezionale viaggio del figlio più giovane di Henri Matisse, mercante d'arte a New York e figura chiave nel mondo dell'arte moderna. Museo Matisse, avenue des Arènes de Cimiez 164, tutti i giorni escluso il martedì fino al 30 settembre (più info)

VILLEFRANCHE-SUR-MER

10.00-2.00. ‘La Creme Festival 2021’: 4 giorni di concerti dal vivo, dj set e attività lifestyle all'aperto. Baia e Cittadella di Villefranche, fino al 5 settembre (più info)





DOMENICA 5 SETTEMBRE

SANREMO

ù10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.15. ‘Soleá - Festival della cultura mediterranea ‘Derive e approdi’: ‘Con questi cieli sopra il mare’: spettacolo navigante Di e con Davide Lorino e Elisabetta Mazzullo sulle parole e sulle musiche di Ivano Fossati (10 euro). Villa Nobel, prenotazioni QUI

IMPERIA

10.00-20.00. Vele D'Epoca di Imperia: ultimo di cinque giorni di sport, mare ed eventi, cucina a cura di Assonautica Imperia. Passeggiata Aicardi, Calata Anselmi e Banchina Medaglie d'Oro (cliccare questo link per leggere il programma delle regate e degli eventi collaterali)

10.00-19.00. Concorso Internazionale di Decorazione Floreale - Città di Imperia (10ª edizione) a cura di EDFA Imperia. Piscina Comunale ‘F. Cascione’

10.00-19.00. ‘Arte e Poesia’: mostra di pittura dell’artista loanese Giuseppe Ferrando. Galleria ‘Il Rondò’, piazza Dante, fino al 15 settembre (h 10/12-15/19)

15.30. 63° Festival Internazionale di Scacchi di Imperia organizzato dall’Associazione Dilettantistica Circolo Scacchistico Imperiese. Palazzetto dello Sport, fino al 12 settembre (più info)

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

VENTIMIGLIA

10.00. Per la Festa degli Alpini, esibizione dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia in località Trucco

17.00. ‘Soggetti deboli nella scuola’: incontro con introduzione della Prof.ssa Debora Roncari del Liceo Aprosio. Intervento di un Dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale. Conclude Ferruccio Sansa, Consigliere regionale. Cena Sociale alle ore 20 (10 euro). Spes, Corso Limone Piemonte 63, info paxatutti@gmail.com

BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

8.30-20.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Trekking (ritrovo rotonda di Sant'Ampelio, h 8.30) + Functional Strong Power (rotonda di Sant'Ampelio, h 9) + BYC FIT (giardini Lowe, h 10.30) + Passeggiata Nei Luoghi Del Cuore (ritrovo rotonda di Sant'Ampelio, h 19.35) + Balli Caraibici Individuali (rotonda di Sant'Ampelio, 20.45). Scaricare la locandina informativa QUI



17.00-19.00. Mostra del pittore milanese Massimo Faccini. Sede dell'UCD- ANPI, via Al Mercato 8, fino al 16 settembre, ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’11 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

TAGGIA ARMA



8.30-9.30. ‘Summer Fun’: risveglio muscolare in Piazza Tiziano Chierotti (tutte le domeniche fino al 5 settembre)

10.00-24.00. Street Food con Musica Live e Intrattenimento. Lungomare di Levante

10.30-13.30. Dimostrazione sportiva: ‘Super jump special one’ a cura della ASD Fortitudo. Piazza Chierotti

DIANO MARINA

7.00. Mostra Venatoria Mercato 2021: 67ª edizione della Mostra Venatoria Mercato provinciale degli animali da caccia, da cortile, compagnia, canarini, esotici. A cura della Federcaccia Sez. Intercomunale. Via Colombo e Largo Cambiaso, ingresso libero

10.00-23.00. Mostra di pittura ‘L'Espressione oltre la Forma’ a cura di Luigi Rubino. Palazzo del Parco, Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’, fino al 10 settembre (h 10/13-17/23)

CERVO

9.00. ‘Pennello d’Oro’: 29esima edizione dell’estemporanea di pittura Pennello d’Oro: dalle 9, timbratura delle tele per tutti coloro che intendono partecipare. Dalle ore 16.00, esposizione delle opere e premiazioni. Piazza Alassio (più info)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

7.45. ‘Due giorni nella bellezza’, escursione naturalistica ‘Anello di San Salvatore’ con partenza da piazza Duomo (locandina)

BORGOMARO

9.30-12.00. 77° anniversario Battaglia di Montegrande: raduno + ricevimento Autorità + Deposizione corona di alloro al Monumento alla Resistenza + S. Messa + orazione di Daniele La Corte (giornalista-scrittore e Coordinatore della Commissione Scientifica dell’ISRECIm). Frazione San Bernardo di Conio

CASTELLARO

9.30. ‘Vigne e ulivi di mare nelle terre del Moscatello’: escursione accompagnati dalla guida ambientalista Jack Green (Diego Rossi). Punti d’interesse: mulattiera tra gli uliveti, Santuario di Lampedusa, Madonna del Carmine, Via Mazzini, Piazza della Parrocchia, mulattiera Via Antica Taggia, Ponte Romanico (Taggia), Via Cardinal Gastaldi Taggia. Interventi teatrali di Giorgia Brusco. Previste tre degustazioni. (20 euro). Partenza da Piazza Matteotti a Castellaro, arrivo in Via Cardinal Ga-staldi a Taggia (info)

DOLCEACQUA

10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: ultimo giorno della mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria (h 10/13.30-14.30/18)

15.00-18.00. ‘Di Segni d’Interiorità’: ultimo giorno dell’esposizione Collettiva a cura di Francesca Clementi. Palazzo L. Garoscio, via Doria 10, info 328 6598691 (più info)

16.30. Passeggiata nel paese incantato di Dolceacqua, dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Al termine degustazione del vino Rossese doc e prodotti tipici (ogni prima domenica del mese). Ritrovo davanti all’ufficio IAT, info 337 1004228 (più info)



PORNASSIO

8.45. ‘Da Upega al Colle delle Selle Vecchie’: escursione di circa 5 ore + soste accompagnati dalla guida GAE Barbara Campanini (10 euro). Ritrovo a Colle di Nava oppure alle ore 8 a Imperia (Piazza Dante lato orologio) o alle 9.30 a Upega, parcheggio della locanda del Sole, info 346 7944194 (più info)

REZZO

21.00. Concerto dell'Associazione ‘Vallinmusica’ presso la Chiesa Parrocchiale di San Martino



TRIORA

10.30. Visita guidata gratuita nel Borgo di Triora con Raffaella Asdente. Ritrovo Via Roma davanti al Museo Etnografico e della stregoneria, info e prenotazioni 338 6913335 (tutte le domeniche fino al 26 settembre)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)



NICE

10.00-18.00. ‘Pierre Matisse, un mercante d'arte a New York’: mostra dedicata a Pierre Matisse sull'eccezionale viaggio del figlio più giovane di Henri Matisse, mercante d'arte a New York e figura chiave nel mondo dell'arte moderna. Museo Matisse, avenue des Arènes de Cimiez 164, tutti i giorni escluso il martedì fino al 30 settembre (più info)

VILLEFRANCHE-SUR-MER

10.00-2.00. ‘La Creme Festival 2021’: Ultimo di 4 giorni di concerti dal vivo, dj set e attività lifestyle all'aperto. Baia e Cittadella di Villefranche (più info)

