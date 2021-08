Taggia: due gattini abbandonati nel posteggio di Levà cercano una famiglia che li adotti

“Ieri sera dentro un trasportino in plastica piccolo sono stati abbandonati in un posteggio a Levà due gattini di 4 mesi circa. Senza acqua né cibo né lettiera. Soccorsi da un’anima gentile stamani sono arrivati a me. Non vi dico in che stato. Sono domestici e abituati alla lettiera e super coccoloni. Sono riuscita a lavarli e ad asciugarli. Per chi fosse interessato all’adozione telefonare a Sara al numero 328 3322608”.