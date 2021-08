Venerdì Open Day insieme al Sanremo Rugby: un pomeriggio per provare al campo di Pian di Poma

Venerdì 3 settembre si terrà l'open Day del Sanremo Rugby. L'iniziativa si svolgerà dalle ore 16:30, presso il campo di atletica e rugby di pian di poma a Sanremo. Al fianco di tutti coloro che verranno a provare il gioco del rugby ci saranno i giocatori del Valorugby Emilia, team di Top 10 italiano che vanta numerosi nazionali italiani e argentini.



"Pensate che bello giocare con i campioni! - sottolineano dalla squadra matuziana - Ci fa piacere vedere i ragazzi continuare o riprendere a giocare il nostro bellissimo sport, dargli la possibilità di poter invitare i loro amici, e tutti coloro che non conoscono bene il rugby, per poterlo provare e assaporando tutte le emozioni che il rugby regala. Se avete tra i 4 (nati nel 2017) e 16 anni, vi aspettiamo qui. Ricordatevi di vestirvi comodi, con abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica o con i tacchetti in gomma e portate con voi uno zainetto con la borraccia per l'acqua! Per i genitori e gli appassionati ci si potrà rilassare in club house, vista campo! Al termine terzo tempo offerto dalla società!"