Il Lions Club Sanremo Host dona 300 euro di materiale per i profughi afgani ospitati al soggiorno militare

Alcuni soci del Club si sono subito attivati integrando la somma stanziata dal consiglio direttivo, con offerte personali, ed hanno acquistato 30 stendi-biancheria, 300 mollette e cinque ferri da stiro, che sono stati consegnati nella sede della Croce Rossa in via Carlo Pisacane. Il materiale è stato subito caricato su un mezzo e portato alla base logistica per l’immediato utilizzo.

Il presidente Ettore Guazzoni ha apprezzato l’operato del Club per la tempestività dell’intervento e per aver agito coordinandosi con la Croce Rossa, ed ha inviato un messaggio di ringraziamento al presidente ed ai soci del Lions Club Sanremo Host: “A nome di tutto il Comitato Cri di Sanremo esprimo la mia più profonda gratitudine al vostro Club, capace di intervenire nell’immediatezza a sopperire le esigenze dei rifugiati afghani. Ha colpito tantissimo la vostra disponibilità, il Vostro spirito e la capacità di dare sfogo alle primarie necessità. A volte le richieste possono apparire “stupide” o incomprensibili in tali momenti, ma garantisco che alla base avevamo esigenze per noi, apparentemente, banali ma, di fatto, di fondamentale importanza per cercare di garantire ai rifugiati una sorta di normalità. Per chi avesse voglia di donare, chiedo di mettersi in contatto preventivamente con il nostro comitato (0184.505050), affinché vengano vagliate, di volta in volta, le reali esigenze, evitando così gli sprechi. Grazie, grazie! Un abbraccio ad ogni singolo socio del club, nella speranza di potervi incontrare personalmente e raccontarvi le emozioni e le esperienze vissute in questa emergenza umanitaria”.