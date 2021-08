Ventimiglia: crisi di maggioranza, il PD all'attacco "Quale futuro per un'amministrazione piegata al volere di uno solo"

"Dopo due anni di amministrazione Scullino, scopriamo che la maggioranza consiliare di centrodestra non ha di fatto partecipato all'azione amministrativa, schiacciata dalle scelte ostinate del Sindaco. Molte delle pratiche più importanti sono state approvate nonostante l' espressa contrarietà di molti esponenti della maggioranza, che non ha avuto la forza di imporsi e le ha semplicemente subite".



Questa l'analisi del Partito Democratico di Ventimiglia sulla crisi che sta interessando la maggioranza del sindaco Gaetano Scullino. "Ci chiediamo quale futuro possa avere un'amministrazione piegata al volere di uno solo, nella quale l'espressione dei partiti di maggioranza, seppur rappresentativi di una larga fetta di cittadini, non ha alcuna voce in capitolo" - si chiedono i Dem.



"Nel 'cahier des doléances', come chiamato, ci sono tutte le pratiche che sono state criticate, osteggiate e contestate in consiglio comunale dal nostro gruppo consiliare. - aggiungono - Inutile vantarsi di essere il Sindaco del fare, con un elenco di pratiche che ha lasciato insoddisfatti gli esponenti dei partiti ed alcuni assessori di centrodestra. Peraltro, le opere in cantiere non sembrano assolutamente migliorative per la città: una per tutte, lo stallo della pista ciclopedonale, che poteva essere un fiore all'occhiello per la stagione estiva e invece ha offerto ai turisti ferri arrugginiti e pietre".