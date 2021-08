Sanremo: acque agitate in maggioranza? Parla il sindaco Biancheri: “Siamo persone responsabili, ma quando ci sono dubbi è meglio fare dei passi indietro” (Video)

Se l’estate 2021 da un lato ha riservato la massima soddisfazione per le presenze turistiche in città, nei corridoio di palazzo Bellevue pare che le acqua si siano agitate rispetto alla calma piatta (almeno apparente) di qualche mese fa.

Sbagliato parlare di tempesta, ma almeno una forte mareggiata si è abbattuta nei giorni scorsi sulle coste dell’amministrazione Biancheri-bis. Il ‘caso Il Grande’ ha tenuto banco per 48 ore circa facendo temere il peggio per il gruppo di ‘Sanremo al Centro’. Poi tutto è rientrato grazie anche all’intervento diretto del primo cittadino.

Le voci di nervi tesi tra calibri pesanti della squadra di governo sono sempre più insistenti e, infine, c’è l’assessore Massimo Donzella, una delle colonne dell’amministrazione, finito nel mirino delle opposizioni dopo la paventata richiesta di assunzione di responsabilità da parte di Rivieracqua per i dirigenti che l’hanno guidata prima degli attuali. Se ne parlerà ampiamente durante il consiglio comunale urgente e monotematico su Rivieracqua.

L’intervista al sindaco Alberto Biancheri