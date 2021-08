San Bartolomeo al Mare: venerdì torna a riunirsi il Consiglio Comunale, ecco i punti all'ordine del giorno

Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le ore 10:30 di venerdì 3 settembre. All'ordine del giorno i provvedimenti di riequilibrio per l'assestamento generale di Bilancio e la salvaguardia degli equilibrio per l'esercizio 2021 e la sesta variazione al Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021/2023.