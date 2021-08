Lavastoviglie: tipologie, installazione e costi

Per anni in molte case italiane è mancata ma oggi è un “ mai più senza ”: stiamo parlando della lavastoviglie, un elettrodomestico assolutamente indispensabile che nel tempo ha saputo conquistare la fiducia anche dei più scettici con tecnologie sempre più all’avanguardia. In commercio ne esistono tantissime tipologie differenti che spaziano dalla dimensione alla tecnologia offerta, arrivando alle più moderne smart con connessione Wi-Fi e possibilità di programmare l’avvio anche a distanza. Oggi insieme scopriamo tutte le tipologie di lavastoviglie presenti, vi offriamo informazioni su installazione e costi, suggerendoti anche uno store dove acquistarle ad un prezzo conveniente.

Lavastoviglie: le tipologie

Esistono fondamentalmente due macro categorie: le lavastoviglie da incasso e quelle a libera installazione, note anche come “freestanding” proprio come i frigoriferi. La lavastoviglie Freestanding è un vero e proprio jolly da inserire in cucina in qualsiasi punto, purché sia presente uno scarico per l’acqua e una spina per la corrente. Il suo vantaggio principale è quello di non essere vincolata in nessun modo al resto della cucina, ma attenzione perché a livello estetico deve funzionare e per questo motivo vi consigliamo di abbinarla ad altri elettrodomestici a vista come il frigorifero. La lavastoviglie da incasso invece deve dipendere dalle misure a disposizione ma oggi le cucine sono standard e forniscono dei box appositi in cui predisporre la lavastoviglie. Si installano internamente e la parte del pensile ricopre la porta della lavastoviglie. Solitamente di questa tipologia si trovano in vendita quelle da 45 cm che sono perfette per 7 – 10 coperti e quelle da 60 cm che invece sono perfette fino a 15 coperti circa. Un modello extra poco considerato ma comunque utile è la lavastoviglie da tavolo, conosciuta anche come lavastoviglie a cassetto. In questo caso il prodotto è più piccolo e ha come caratteristica quella di non essere verticale, potendo posizionarsi su un bancone da cucina: questo modello più piccolo ma funzionale è perfetto per coppie di anziani o per chi vive solo. Grande interesse anche per le lavastoviglie slim: si tratta di modelli più piccoli che, proprio come per le lavatrici, hanno meno capienza ma sfruttano al massimo lo spazio disponibile.

Come scegliere una lavastoviglie: 3 consigli utili

1. Scegli con cura la tipologia di installazione – esistono come abbiamo visto lavastoviglie freestanding, da incasso o semi-incasso. La tipologia è ovviamente una questione personale ma come hai visto precedentemente ogni modello presenta dei vantaggi. Scegli con cura la tipologia più adatta alle tue esigenze.

2. Attenzione alle dimensioni e alla capacità – spesso si tende ad acquistare un modello XL perché si pensa sia più utile ma tante volte un modello slim può essere più che sufficiente. Se pranzi fuori casa, se abiti solo o con una sola persona non hai bisogno di una lavastoviglie big. Puoi puntare su un modello slim da 45 cm e fare doppio lavaggio quando hai ospiti.

3. Consumi e classe energetica – quando si sceglie un nuovo elettrodomestico prestare attenzione alla classe energetica. La classe va ad indicare non solo il consumo energetico e lo spreco di acqua ma aiuta anche a scegliere consapevolmente un elettrodomestico green che va a ridurre l’impatto sull’ambiente e quello sulle bollette.

Lavastoviglie: quanto costano?