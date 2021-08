Ventimiglia: da oggi è in pensione il caposquadra dei Vigili del Fuoco frontaliero Vito De Benedictis (Foto e Video)

Da oggi si gode la meritata pensione Vito De Benedictis, caposquadra dei Vigili del Fuoco di Ventimiglia, approdato nella città di confine dopo aver lavorato nelle caserme di Bari, Torino e Cuneo.

In servizio da 35 anni tra i pompieri, Vito De Benedictis è ben voluto da tutti i colleghi e anche dalle molte squadre delle pubbliche assistenze nella zona. Arrivato ai 60 anni ora Vito può andare in pensione e, per lui è stata tagliata appositamente una torta, gustata da tutti i colleghi che lo hanno omaggiato con lo squillo delle sirene dai mezzi.

A Vito gli auguri di una buona pensione anche dalla redazione di Sanremo News.