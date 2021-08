Sanremo: importante riscontro della ‘Spesa Sospesa Plus Kids’ per i bambini afghani della Confesercenti

La raccolta della ‘Spesa Sospesa Plus Kids’ per i bambini afghani organizzata da Confesercenti ha dato i primi frutti. Iniziata da pochi giorni, ha già avuto un importante riscontro che ha permesso di consegnare alla Croce Rossa di Sanremo un primo carico di prodotti per l’igiene personale, pulizia delle pareti, detergenti e detersivi e delle scatole di The verde.

La prima raccolta è arrivata dalla attività degli operatori del Mercato Annonario di Sanremo, grazie alla generosità di tanti cittadini residenti e anche di qualche turista. Nella giornata di sabato il presidente di Croce Rossa Ettore Guazzoni ha accolto una delegazione di Confesercenti con il carico di solidarietà, immediatamente distribuito ai profughi di stanza nel soggiorno militare.

Ora la raccolta prosegue e la macchina organizzativa continua in diversi punti:

- Sanremo Mercato annonario: Box da Mimmo e Box 63 da Sergio

- Sanremo: Cartoleria Sibilla via Gioberti

- Ventimiglia: Cartoleria Logoteca via Sottoconvento .

Le persone potranno acquistare dei buoni da 5/10/25/50 euro a cui si aggiungerà un plus del 10% offerto dai commercianti.

“La città di Sanremo - spiega Domenico Alessi, presidente cittadino di Confesercenti - è tutta mobilitata, per non assistere inermi ad una pagina tragica della storia del mondo. Non possiamo girare il viso davanti a drammi personali che la società del 2021 riesce ancora a consegnarci. La nostra piccola goccia per respingere una violenza inaudita che sta di nuovo distruggendo un’intera nazione, eliminando la parola libertà dalla vita quotidiana”.