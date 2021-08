Turismo, Toti: “Liguria tra le mete più ambite anche nell’ultimo weekend di agosto”

“Nell'ultimo weekend di agosto posso dire che la Liguria si conferma tra le mete più ambite del turismo nazionale e internazionale. Dopo un Ferragosto da tutto esaurito, che ha visto le nostre bellissime spiagge tra le preferite dei turisti italiani, alberghi pieni e un boom delle seconde case, anche le settimane successive ribadiscono il trend: la Liguria è il luogo da non perdere dell’estate”.

Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nell’ultimo weekend di agosto, in attesa delle cifre ufficiali che saranno presentate a giorni in una conferenza stampa e che si preannunciano non solo superiori al 2020, ma anche a quelli del 2019, ultimo anno prima della pandemia.

“Questa estate si sta rivelando di grande ripresa per tutti gli operatori di un settore che aveva subito pesanti ripercussioni proprio a causa del sopraggiungere del Covid - prosegue Toti – Regione Liguria ha voluto, con tutte le sue forze, sostenere il rilancio e la ripartenza di un asset tanto fondamentale per l’economia e l’occupazione della nostra terra, continuando a puntare sulla promozione, ad esempio con la grande campagna televisiva firmata da Fausto Brizzi. Ovviamente non vogliamo fermarci qui: ci saranno nuovi investimenti sul turismo e nuove campagne per rendere ancora più attrattiva la Liguria”.

“Oltre a questo – precisa Toti – vogliamo continuare a promuovere un’immagine a tutto tondo della Liguria, che non è solo mare ma anche cultura, entroterra e natura, ovviamente enogastronomia: un messaggio che i turisti confermano di cogliere, visto l’apprezzamento per le nostre valli, le nostre montagne e le città d’arte come Genova. Senza contare – conclude – la grande spinta per il settore data dalla destagionalizzazione, su cui abbiamo creduto fin dall’inizio. Non solo la Liguria è bellissima da visitare 365 giorni all'anno, ma si conferma ricca di eventi: fra pochi giorni tornerà il Salone Nautico di Genova, un evento di portata internazionale che unisce due dei pilastri fondamentali della nostra economia, nautica e turismo. Un’ulteriore occasione per ripartire con ancora più slancio”.