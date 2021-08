Con il ritorno ai viaggi ed al turismo quanto è ancora importante la delimitazione dei flussi di persone?

La gestione del flusso di persone, in particolare nei luoghi aperti al pubblico, come stadi, centri commerciali e aeroporti, richiede un lavoro di dimensionamento specifico e l'utilizzo di strumenti di delimitazione. Le colonnine segnapercorso ad esempio, sono presenti quasi ovunque: nei musei, nei cinema, nei teatri, nei trasporti, nei festival e persino negli uffici pubblici. Ma perché sono così importanti? Aiutano a delimitare gli spazi e non solo. Negli ultimi tempi, con l'obiettivo di ostacolare il più possibile il diffondersi del Covid molte strutture pubbliche e private e ambienti lavorativi hanno installato appositi strumenti per permettere il distanziamento sociale.

Delimitazione dei flussi in ambito turistico di persone con colonnine segnapercorso e non solo

Tra questi ci sono appunto le colonnine segnapercorso o altri tipi di distanziatori come colonnine tendinastro con nastro estensibile, oppure paletti di delimitazione con cordone, nastri delimitatori avvolgibili da fissare a parete, che consentono di proteggere le persone mentre svolgono le normali attività lavorative o durante il loro percorso a piedi in ambiti diversi. Per delimitare gli spazi si è optato pertanto per questi accessori. La colonnina segnapercorso è indispensabile anche nel settore turistico, per segnare un percorso a viaggiatori o turisti in genere, per separare la coda, per delimitare gli spazi e bloccare l’accesso ad aree private. Insomma, le colonnine sono un alleato indispensabile anche in ambito turistico, per ordinare le code che si creano in luoghi pubblici e privati, presso i terminal degli aeroporti, sulle banchine d'attracco dei porti e nelle stazioni ferroviarie.

Questi strumenti serviranno anche nell'era post Covid?

Assolutamente sì, in quanto rappresentano degli strumenti indispensabili per gestire i flussi di persone in autonomia, indicare un percorso o limitare gli accessi a determinate aree. Inoltre, basta posizionare qualche paletto unito da un nastro e le persone capiscono che strada seguire o che una determinata zona non è al momento accessibile. Visto comunque che la società è in continuo sviluppo ed il flusso di persone continuerà a salire, diventerà sempre più necessario riuscire ad ottimizzare il passaggio di persone da aree protette e consentite, evitando la calca ed eventuali incidenti in zone di maggior flusso. Per rendere la vita quotidiana più comoda e sicura, da ormai qualche anno, diverse aziende stanno concentrando l’attenzione sullo studio del flusso delle persone, grazie a tecnologie di simulazione e con la produzione di adeguati strumenti. Una di queste è l'azienda Tensator, che con i suoi prodotti sta contribuendo a facilitare la mobilità pedonale, a ottimizzare l’uso degli spazi pubblici e a dare alle città un valore aggiunto in termini di maggiore sicurezza. Per saperne di più sulla vasta gamma di soluzioni per regolare il flusso di persone di questa società, vi rimandiamo alla pagina online: https://www.tensator.com/ negozio / esso.