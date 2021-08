Imperia, cresce l'attesa per le Vele d'epoca. Oneglio: "Si va verso il tutto esaurito. Il Green pass non ha causato problemi"

“Siamo in un trend molto vicino al 2019 con tutto esaurito fino alle Vele d’Epoca e la risposta è buona anche per la settimana successiva quando avremo il torneo internazionale di scacchi”. Così al nostro giornale l’assessore comunale di Imperia con delega al turismo e al commercio, Gianmarco Oneglio.

Cresce infatti, l’attesa per la celebre manifestazione delle Vele d’epoca che si svolgerà nel capoluogo da giovedì 2 settembre a domenica 5. L’evento, organizzato da Comune e Assonautica, con il sostegno della Camera di Commercio, che si svolgerà a Porto Maurizio promette quindi di essere un successo importante e sul finire dell’estate rappresenta un’ulteriore entrata non solo per le attività commerciali, della ristorazione e del settore alberghiero, ma per l’intera provincia.

“Le norme anticovid e l’uso del Green pass, sottolinea Oneglio, non hanno causato problemi per gli eventi delle Vele d’Epoca, mentre per la parte di regata si useranno le norme previste dalla federazione. L’ultima parte di agosto ha registrato ottime presenze in città e si prevede anche un buon settembre, ci sono già molte prenotazioni anche da parte di turisti svizzeri e francesi, oltre agli italiani. Il turismo italiano è salito moltissimo a dimostrazione che il oonente e la Riviera dei fiori sono mete molto ambite”.

Prenderanno parte all’evento, unico nel suo genere in tutta Italia, una cinquantina di imbarcazioni che attendono con ansia di spiegare le vele giovedì pomeriggio. Alle 17,30 è prevista la cerimonia di inaugurazione in calata Anselmi. Si attende la presenza del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che attesta l’importanza della manifestazione che l’anno scorso non si è potuta svolgere a causa dell’emergenza sanitaria.

Maggiori dettagli sull’edizione 2021 saranno resi noti domani durante la conferenza stampa convocata alle 11.30 in Comune a cui prenderanno parte il sindaco Claudio Scajola, il presidente di Assonautica Imperia Enrico Meini e il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi.