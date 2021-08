Coronavirus, in provincia di Imperia 30 nuovi positivi. Lieve aumento dei ricoverati in ospedale e delle persone in quarantena

In provincia di Imperia i nuovi casi sono 30, a Savona 12, a Genova 78 e a La Spezia 48. Infine, quattro casi sono relativi a persone che non hanno la residenza in Liguria. Oggi in tutto il territorio regionale non si registrano decessi.

Nel distretto dell'Asl 1 imperiese i casi positivi, nel complesso, scendono di sette unità e sono 499 mentre si registra un ricovero in più, rispetto a ieri, presso l'ospedale 'Borea' di Sanremo dove restano stabili i pazienti in terapia intensiva. Sempre rispetto a ieri, ci sono 31 persone in più in sorveglianza attiva presso il proprio domicilio.