Pieve di Teco, buona la prima, 50 cittadini della valle Arroscia hanno preso parte all'open day vaccinale. Falco: "Proseguiamo senza sosta" (foto)

Cinquanta i cittadini della valle Arroscia che stamani si sono vaccinati all'open day, organizzato dall'Asl 1 imperiese in sinergia con il Comune, realizzato a Pieve di Teco. Di questi, in due hanno anticipato il richiamo della seconda dose. Un dato soddisfacente considerato che tratta del primo appuntamento vaccinale, senza prenotazione e con accesso diretto rivolto a tutte le fasce d'età, realizzato nell'entroterra imperiese.

L'iniziativa si è svolta presso i locali della sala consiglio messa a disposizione dall'amministrazione comunale. Impegnati medici e infermieri dell'Asl 1 coadiuvati dai volontari della Croce rossa.

Ieri invece, all'open night che si è svolto al Palasalute Imperia sono state somministrate 80 dosi di cui 77 prime dosi e tre seconde. Sei i minorenni che hanno ricevuto il vaccino anti-covid.

“La campagna vaccinale prosegue senza sosta, dice al nostro giornale il dg dell'Asl 1 imperiese Silvio Falco. Oggi l'azienda sanitaria locale in collaborazione col Comune ha fatto tappa a Pieve di Teco per un open day vaccinale, in modo da raggiungere quei residenti dell'entroterra e della Valle Arroscia che ancora non si sono vaccinati. Ovviamente questo tipo di iniziativa, in sinergia con i comuni e la Regione Liguria, proseguirà in tutto il territorio della provincia di Imperia. Il nostro obiettivo è aumentare l'immunizzazione contro il Covid-19 della popolazione di ogni fascia d'età, ha concluso, per una ripartenza in sicurezza”.