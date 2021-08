Da Taggia il judoka Lorenzo Rossi vola agli Europei in Lussemburgo: il 19enne convocato tra gli Azzurri

Juniores, cat. Kg. +100 e con il grado di Cintura Nera 2° Dan e arriva da una estate densa di impegni: dal 27 giugno al 5 luglio ha partecipato nella Nazionale Italiana Juniores, all'allenamento collegiale FIJLKAM a Lignano Sabbiadoro ed all'European Junior Cup di Coimbra (Portogallo).



Il 12 agosto ha partecipato, ad Udine, ad un'altra gara di European Junior Cup. Per Rossi ora il ritorno in azzurro per l’occasione della vita: l’Europeo. Al giovane portacolori di Taggia sono arrivati i complimenti e il più classico ‘in bocca al lupo’ sia dal sindaco Mario Conio che dal vicesindaco Espedito Longobardi. Proprio il primo cittadino quattro anni fa aveva consegnato a Rossi una benemerenza in quanto giovane promessa del judo nazionale.