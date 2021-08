Ventimiglia: Piazzale de Gasperi invaso da mezzi pesanti, la segnalazione con foto di un residente

Alleghiamo alcune fotografie relative all'attuale situazione (sabato 28 agosto 2021) nella quale versa Piazzale de Gasperi, prossimo al confine, presso i Balzi Rossi. Crediamo che le immagini si commentino da sole. La situazione è ricorrente, ed ormai ingestibile. Gli autisti dei mezzi pesanti, la cui sosta non sarebbe consentita, li abbandonano ovunque, incuranti di qualsivoglia senso logico, mettendo a repentagli non solo la viabilità e circolazione di autovetture e pedoni (parcheggi anche sui marciapiedi, o quel che rimane dei medesimi) ma altresì la sicurezza stessa. Il passaggio di un'ambulanza, o peggio di un camion dei pompieri, come si può ben vedere, non sarebbe possibile.

Più volte sollecitati ad interventi risolutivi, tutte le richieste di residenti e addetti alla spiaggia privata sono quasi sempre cadute nel vuoto. Qualcuno dovrà assumersi delle responsabilità nelle fattispecie sopra menzionate.