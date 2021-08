Sanremo: Confesercenti lancia la 'spesa sospesa plus kids' per i profughi afgani

“Continuiamo l’iniziativa - interviene Mimmo Alessi, presidente Confesercenti Sanremo - Spesa Sospesa Plus Kids dove ogni cittadino può acquistare nei negozi aderenti dei buoni spesa per l’importo che desidera. Al pagamento del buono, scatta la generosità del negoziante aderente all’iniziativa versando un “omaggio solidarietà” con un “plus” del 10% sul buono acquistato”.



Spesa Sospesa Plus Kids per l'Afghanistan servirà a raccogliere materiale per i bambini che si trovano nella base militare di Sanremo, in particolare:

• prodotti per l'igiene personale

• kit personale dentale

• prodotti per l'igiene delle stanze

• giocattoli, matite colorate per i bambini .