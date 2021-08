Anche l'Orchestra Sinfonica di Sanremo partecipa alla gara di solidarietà per i profughi afgani ospitati da lunedì al soggiorno militare di Sanremo.

Agli eventi della Sinfonica sarà infatti a disposizione un point per le donazioni.

“Grazie a tutti, grazie all'assessore Pireri, al cda della Fondazione e al direttore Maluberti per la loro grande disponibilità” commenta Ettore Guazzoni, presidente della Croce Rossa Sanremo.