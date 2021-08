Lunedì prossimo al via a Sanremo la Scuola Calcio 'Angelo Moroni'

La Sanremese Calcio e la Virtus Sanremo comunicano che proseguirà anche per la stagione 2021/2022 il progetto di collaborazione delle rispettive scuole calcio denominato Scuola Calcio Sanremo “Angelo Moroni” in memoria di un pezzo importante della storia calcistica della città di Sanremo. Angelo Moroni, ex giocatore della Sanremese negli Anni ’60 in Serie C e Serie D sempre coi colori biancoazzurri e poi allenatore dei settori giovanili nella città dei fiori, grande scopritore di talenti, ha dedicato tutta la sua vita ai giovani, cercando di insegnare i veri valori dello sport.

Il nuovo Presidente della Sanremese Calcio Alessandro Masu è felice di proseguire la collaborazione con la famiglia Moroni, da anni impegnata con la Virtus Sanremo nel settore giovanile e, la volontà di portare avanti questo progetto nasce dall’obiettivo di unire piuttosto che dividere e la Scuola Calcio Sanremo “Angelo Moroni” si prefigge la creazione di una base calcistica per il movimento giovanile nella città dei fiori.

Gianni Brancatisano (Responsabile del settore giovanile della Sanremese Calcio): «Sono molto felice e soddisfatto di poter proseguire il rapporto con una società ben organizzata e strutturata come la Virtus Sanremo, frutto di comunione di intenti e della voglia di proseguire con un progetto di calcio concreto per tutti i giovani della nostra città».

Luca Moroni (Responsabile Virtus Sanremo): «Sono contento anch’io di collaborare con la Sanremese che noi della Virtus abbiamo sempre nel cuore e speriamo faccia bene».

L’attività della Scuola Calcio Sanremo “Angelo Moroni” prenderà il via lunedì 6 settembre 2021 alle ore 17:00, presso il campo “Grammatica” (sito sopra lo Stadio Comunale) con il primo allenamento “porte-aperte” a cui potranno partecipare tutti i bambini e le bambine nati negli anni 2014, 2015 e 2016.

Le Società Sanremese Calcio e Virtus Sanremo comunicano che sono state fissate le seguenti quote d’iscrizione per la stagione 2021/2022:

- Leve 2014 e 2015: euro 300,00 kit Givova compreso, suddiviso in due rate con le seguenti scadenze: euro 150,00 all’iscrizione ed euro 150,00 entro il 30 novembre 2021;

- Leva 2016: euro 250,00 kit Givova compreso, suddiviso in due rate con le seguenti scadenze: euro 150,00 all’iscrizione ed euro 100,00 entro il 30 novembre 2021.