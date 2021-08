Bordighera: il 1° settembre una giornata di raccolta di beni di prima necessità per i profughi afghani

"Bisogna correre in aiuto dei profughi afghani che stanno arrivando in questo tragico momento storico".



Questo l'invito lanciato dalla associazione Bethel ODV al cuore delle persone del comprensorio ventimigliese e non, annunciando l'apertura di un centro di raccolta per beni di prima necessità da destinare ai profughi scappati dall'Afghanistan.



"Siamo in prima linea, in collaborazione con la Chiesa evangelica A.D.I.di Bordighera. Apriremo un centro - raccolta nella giornata di mercoledì 1° settembre 2021, dalle ore 15 alle ore 18 perché chi desidera possa portare beni di prima necessità, pannolini da 0 a 3 anni, salviettine, dentifrici, spazzolini e tutto ciò che occorre per l'igiene personale. Tutto avverrà presso la Chieda evangelica A.D.I. situata in Bordighera, via Matteotti n. 19. Per info: 347.78.406.09. Seguiranno altre iniziative parallele".