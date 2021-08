Vaccini, Toti: “Raggiunto il 54,89% di giovani in età scolare vaccinati con la prima dose”

Oggi i nuovi positivi sono 139, su 3.323 tamponi molecolari e 3.886 test antigenici, di cui 42 in Asl 1, 3 in Asl 2, 34 nella Asl 3, 19 nella Asl 4 e 41 nella Asl 5 Spezzina.

L’incidenza settimanale si attesta a 75 nuovi casi su 100.000 (soglia di rischio per il passaggio in zona gialla è 150), mentre i posti letto occupati negli ospedali ammontano a 82 di cui 10 in terapia intensiva e quarantatre i pazienti in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i vaccini oggi sono state somministrate 9.068 dosi di vaccino di cui 8.635 di tipo freeze (Pfizer e Moderna) e 433 di tipo cold (Astrazeneca e Johnson).