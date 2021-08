Taglio del nastro in corso Italia per l'edizione 2021 del Bordighera Book Festival (Foto)

Start il 26 agosto alle 16.30 in corso Italia

Apertura Stand Case Editrici

Ore 16.30 Stand Cielo e Mare

Laboratorio “Il mare in bottiglia”

a cura di Robirò (Orari: 16,30-22,30)

Ore 17 Milleluci

Beatrice Minella “La casa delle ombre e delle luci”

Edizioni All Around

Ore 17.30 Buga Buga

Giuseppe Conte “Dante in love”

Giunti Editore

Ore 17.45 Milleluci

Pier Franco Quaglieni "La passione per la libertà. Ricordi e riflessioni"

Buendiabooks edizioni

Ore 18.15 Buga Buga

Marino Magliani “Il cannocchiale del tenente Dumont”

L’orma editore

Ore 18.30 Milleluci

Carlo A. Martigli “999 - L’origine”

Mondadori

Ore 19 Buga Buga

Francesco Basso “Caso Voronoff”

Edizioni All Around

Ore 19.15 Milleluci

Renata Briano “La mia Politica in cucina”

Leucotea Edizioni

Ore 21 Giardini PalaParco

Vladimiro Zullo “I Trilli. Il cuore di Genova”

Erga edizioni

Serata in note, musica e parole.

Voce: Vladi

Tastiere: Alberto Marafioti

Chitarra: Fabio BavastroSezione ritmica: Fabrizio Salvini

Venerdì 27 agosto

Apertura Stand Case Editricia cura di Robirò (10-12.30 e 16.30-20)

Laboratorio “Acchiappa sogni di Gugu”

Ore 10 Corso Italia

Ore 10 Stand Cielo e Mare

Laboratorio “Acchiappa sogni di Gugu”

a cura di Robirò (10-12.30 e 16.30-20)

Ore 10 Stand Cielo e Mare

Lettura Albi illustrati “Alla scoperta del Sommo Poeta….a tutte le età!”

Federighi Edizioni

Ore 16 e ore 18 Stand Cielo e Mare

Lettura “Gugu una luce nel mare”

a cura di Carlotta De Melas e Roberta Michetti

Ore 16.15 Milleluci

Edoardo Guerrini "Il lago verde"

Le Mezzelane Casa Editrice

Ore 16.30 Buga Buga

Graziano Consiglieri e Claudia Simone “Un amore in guerra”

Araba Fenice edizioni

Ore 17 Milleluci

Davide Bergo “Cybercrime”

Atene edizioni

Ore 17.15 Buga Buga

Luca Ammirati "L'inizio di ogni cosa”

Sperling & Kupfer editori

Ore 17.45 Milleluci

Vera Noach “Tra pensiero e cielo” poesie

Philobiblon edizioni

Ore 18 Buga Buga

Eleonora Carta “Piani Inclinati”

Piemme edizioni

Ore 18.30 Milleluci

Elide Ceragioli “L’uomo che parlava alle pietre”

YCP

Ore 18.45 Buga Buga

Raffaella Fenoglio “Taccuino delle parole perdute”

L’erudita Edizioni

Ore 19.15 Milleluci

Sotto l'ombrellone, un libro

Miscellanea a cura Leucotea,

presenta Matteo Moraglia

Ore 21 Giardini PalaParco

Luca Anghinoni “Chi ha maggior fiato farà miglior musica"

storie e considerazioni sulle bande musicali nell'estremo Ponente Ligure

Alzani editore

Interverrà la Banda Musicale Borghetto S. Nicolò- Città di Bordighera diretta dal

maestro Luca Anghinoni.

Sabato 28 agosto

Ore 10 corso Italia

Apertura Stand Case Editrici

Ore 10.30 Stand Cielo e Mare

Laboratorio Tam Tam Tumb Ciaf Ciaf...suoni in arrivo da Giunglando!

Lettura con teatro Kamishibai e musica.

Costruzione dei suoni d’acqua.

A cura di Armonica Mente Insieme srl

Ore 11 Milleluci

Renato Ariano "L'Eros segreto di Dante"

YCP

Ore 11.45 Milleluci

Chiara Mazzocchi "Il Qui e Ora e il Matrimonio Mistico"

Conferenza: Lo stato di presenza, l’attenzione cosciente, l'unione con l'olos per il potenziamento e la consapevolezza individuale.

Ore 16 Milleluci

Chiara De Giorgi "Mi chiamo Elisa"

Le Mezzelane Casa Editrice

Ore 16.30 Buga Buga

Autori vari “Un libro per l'estate”

I migliori autori del ponente e non solo raccontano il loro libro per l'estate

Leucotea Edizioni

Ore 16.45 Milleluci

Luca Valentini “Fantasmi”

Atene edizioni

Ore 17 e ore 18.30 Stand Cielo e Mare

Laboratorio Tam Tam Tumb Ciaf Ciaf...suoni in arrivo da Giunglando

Lettura con teatro Kamishibai e musica. Costruzione dei suoni d’acqua.

A cura di Armonica Mente Insieme srl

Ore 17.15 Buga Buga

Candida Livatino “Dagli scarabocchi alla firma”

Mursia Editore

Ore 17.30 Milleluci

Salvatore Vento “Geografia sentimentale di un emigrante italiano”

Erga Edizioni

Ore 18 Buga Buga

Paolo Veziano “La Repubblica di Pigna”

Una parentesi di democrazia (29 agosto 1944-8 ottobre 1944) con il contributo di Giorgio Caudano e Graziano Mamone

Fusta editore

Ore 18.15 Milleluci

Stefano Albertieri “Seborga misteri e… dintorni”

Alzani editore

Ore 18.45 Buga Buga

Donatella Alfonso “Ai tempi del virus” e gli autori di

Edizioni All Around

Ore 19 Milleluci

Giuseppe Alfonso Maggi “Il viaggio del Priore”

Appunti, emozioni e fatiche di un viaggiatore nell'Italia del Settecento.

Antiche Porte editrice

Ore 19.30 Buga Buga

Show Cooking “ Pan Bagnau De Chi”

a cura della Confraternita Du Pan Bagnau e Confesercenti

Ore 21 Giardini PalaParco

Diego Costacurta “Il lupo e la sua ultima caccia”

YCP

Durante la serata performance di Enzo Mazzullo con consegna del Gommonauta "TheBigDiego".

Intrattenimento musicale con la Jazz Cool American Standards