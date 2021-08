Sanremo: la mail del nostro lettore Marco su alcuni angoli degradati della città

Il nostro lettore piemontese Marco Fiorini condivide con la redazione il proprio pensiero in merito ad alcuni angoli degradati di Sanremo.



Leggo un altro articolo riferito ad un lettore che condivide il parere del Maestro Ughi. Ho l'impressione che non siamo in pochi a condividerlo. Anch'io, dopo aver letto l' esternazione del Maestro, avevo scritto al vostro direttore esprimendo il mio parere concorde. Quasi ogni anno mi reco in vacanza nella vicina Santo Stefano al Mare, amo i vostri posti, ogni volta mi reco a Sanremo in diverse stagioni e ho spesso dovuto constatare l' incomprensibile stato di degrado, disordine e trascuratezza di numerose zone della città, non solo quelle nominate dal Maestro Ughi. Stato di fatto del tutto incomprensibile vista la nomea della città. È come se convivessero due realtà opposte: una capace di valorizzare la città a livello non solamente Nazionale con manifestazioni di grande risonanza, non soltanto il Festival della Canzone. Un'altra che non si premura e non sembra avere l'ambizione di curare la città come meriterebbe, e di offrire al turista, oltre che ai cittadini, una città curata e ben tenuta all'altezza della sua fama. Una cosa davvero incomprensibile e che crea profondo dispiacere a chi come me ama questi luoghi.