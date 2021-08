Tutto facile per la Sanremese: al "Devincenzi" è 1-5 sul Pietra Ligure

La Sanremese vince 5-1 e porta a casa il primo 'Trofeo città di Pietra Ligure'.

Pronti, via e Anastasia scende come un treno sulla fascia destra. Nel primo tempo, sono proprio le giocate dell’ex Fanfulla a strappare gli applausi più fragorosi dei 200 (circa) presenti al ‘De Vincenzi’.

Dopo quattro minuti, si libera con un bel numero del diretto avversario e serve Valagussa che insacca da pochi passi. Nel repertorio del classe 1996 c’è anche il tiro dal limite dell’area: si accentra e con il destro a rientrare prima centra il palo interno (24’) e poi sfiora l’incrocio (30’).

La manovra della Sanremese è molto ordinata con trame che si infittiscono in una lunga serie di passaggi. Mister Andreoletti ordina alle ali di allargarsi molto per favorire l’inserimento continuo delle mezzali: non a caso il raddoppio porta la firma di LaRotonda che, dal limite, scarica un bolide a mezza altezza. Scalzi appare un po’ fuori dal gioco ma, quando si mette in proprio, mostra lampi di classe come la giocata che mette a sedere il diretto avversario sul lato.

L’allenatore dovrà rivedere qualcosa in difesa che pecca in superficialità. Uno sciagurato disimpegno di Gatelli favorisce l’involata di Rovere che viene steso da Acquistapace (provato centrale) all’ingresso in area: Rignanese trasforma il penalty che dimezza il vantaggio.

Nel finale di tempo, si scaldano gli animi tra due squadre che non hanno mai risparmiato colpi. Ma comunque i biancoazzurri trovano la zampata prima del duplice fischio: la firma è di Orefice, al secondo gol in questo precampionato così come i precedenti marcatori.

Nella ripresa, Andreoletti cambia completamente l’undici inserendo Ferrari come terminale offensivo e la coppia Bregliano-Mikhaylovskyi a comandare davanti a Bohli. I carichi di questi giorni si fanno sentire su una squadra che comunque produce molte palle-gol. Un punto di riferimento come Ferrari è l’arma in più della ripresa matuziana: il bomber mette a segno la doppietta che chiude definitivamente il match e apre spazi invitanti per i compagni. A metà ripresa infatti Pellicanò, di testa, chiama al grande intervento Pastorino.

Piace molto l’asse Gagliardi-Maglione che producono giocate qualitativamente importanti tenendo alto il baricentro della squadra. Nei primi dieci minuti la retroguardia soffre le folate dei padroni ma, con il passare dei minuti, i due centrali si impadroniscono della trequarti.

IL TABELLINO

PIETRA LIGURE – SANREMESE 1-5

MARCATORI: 4’ Valagussa, 19’ LaRotonda, 27’ rig. Rignanese (P), 46’ pt. Orefice, 61’ e 86’ rig. Ferrari

SANREMESE (4-3-3)

PRIMO TEMPO - Malaguti; Aita, Gatelli, Acquistapace, Miccoli; Valagussa, Gemignani, LaRotonda; Scalzi, Orefice, Anastasia.

SECONDO TEMPO – Bohli; Fabbri, Mikhaylovskyi, Bregliano, Nouri; Maglione, Giacchino, Gagliardi; Foti, Ferrari, Pellicanò.

PIETRA (4-3-3): Pastorino; Balla, Praino, Pili, Gambetta; Tona, Basso, Rovere; Alfano, Rignanese, Insolito.

A disposizione: Allegri; Barchi, Barone, Genta, D'Arcangelo, Rimassa, Ballone, D'Aiuto, Battuello.

Allenatore: M. Pisano